Ganemos plantea ahora tener un edil y un diputado que vivan del cargo público cuando dijeron que nunca lo harían

"Vamos a compatibilizar nuestra dedicación política con nuestro trabajo porque la política no es una profesión". Fueron las palabras de la portavoz municipal de Ganemos Salamanca, Virginia Carrera, al comienzo del actual mandato. "Renunciaremos a la dedicación exclusiva como concejales y a contratar asesores para nuestro grupo municipal. Pedimos que el resto haga lo mismo", anunció días después la agrupación de electores en las redes sociales. "No queremos ningún puesto para traer a nadie, no tenemos a nadie a quien colocar", fueron las palabras del "ganemita" Gabriel Risco en el primer pleno de esta legislatura que se celebró en el Ayuntamiento. Ahora, estas afirmaciones quedan en entredicho, porque la formación morada se plantea contar tanto con un concejal como con un diputado provincial con dedicación exclusiva. Pese a sus reiteradas críticas a la "profesionalización" de la política y al resto de grupos políticos, el plenario de Ganemos llevará a la asamblea de la formación morada de este domingo una propuesta para contar tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación con un representante público, como "máximo", que estén liberados y que tengan un sueldo fijo por el desempeño de su cargo, algo a lo que hasta ahora había renunciado. Eso sí, al entrar en contradicción con la posición que los "ganemitas" han defendido en los últimos tres años y medio, la formación deriva "esta cuestión a después de las elecciones" y "en caso de entrar en los gobiernos".

Por otra parte, la retribución máxima que los "ganemitas" podrán cobrar como concejales o diputados provinciales en 2019 será de 56.700 si tienen responsabilidades familiares, o de 50.400 euros si no las tienen. El tope salarial que fija su código ético y que prevén refrendar en la asamblea del 17 de febrero es de cuatro veces el salario mínimo interprofesional —que este año se ha fijado en 12.600 euros anuales, en 14 pagas—, y de 4,5 veces en caso de tener más de dos cargas familiares. Actualmente ni sumando las dietas que perciben los cuatro ediles de la agrupación de electores —ninguno de los cuales cuenta con dedicación exclusiva— se llegaría a alcanzar la cuantía que se fijan como sueldo máximo a percibir por un cargo público. De hecho, actualmente ese tope solo lo superan en la actualidad el alcalde, los teniente de alcalde con dedicación exclusiva y el portavoz municipal de Ciudadanos. En cualquier caso, si la retribución por su cargo fuese superior al límite máximo que establecen, "el dinero sobrante" no revertiría en las arcas públicas sino en las de la formación política a la que representan.

