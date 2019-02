Sabela Ramil, finalista de OT2018, firmará discos en El Corte Inglés de María Auxiliadora este jueves

Sabela Ramil, finalista y cuarta clasificada de la última edición de Operación Triunfo, firmará discos en El Corte Inglés de María Auxiliadora el próximo jueves día 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados. La cita tendrá lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas de la tarde.

La cantante gallega, natural del municipio coruñes de As Pontes, firmará el disco que lleva su nombre y que incluye sus canciones en esta edición del "talent show" Operación Triunfo 2018 en la que comenzó siendo nominada en las galas 0 y 1 pero acabó llegando hasta la gala final.

El disco incluye las carismáticas versiones en solitario de 'El cuarto de Tula', de Buena Vista Social Club, 'Next to me' de Emily Sande; el dúo 'Volar' de Macaco o el trío 'Calypso' de Luis Fonsi.

