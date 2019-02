Los conductores de vehículos históricos reivindican en Salamanca su derecho a circular libremente

Los clubes de vehículos clásicos e históricos, así como aficionados y coleccionistas, se dieron cita este sábado en La Aldehuela para participar en la concentración, convocada también en otras ciudades españolas, en defensa de la libre circulación de este tipo de coches. Aunque en los municipios salmantinos los vehículos clásicos (de colección o pieza exclusiva con más de 25 años) e históricos (de más de 30 años y con la catalogación) sí pueden circular sin problema por sus calles, en ciudades como Madrid o Barcelona están vetados.

Los salmantinos apoyaron esta demanda nacional y reclamaron también que los coches clásicos no tengan que pasar la ITV cada año, sino al menos cada tres años. "El coleccionista mima al coche muchísimo y hacen muy pocos kilómetros. Un vehículo clásico hace entre 700 y 1.000 kilómetros al año y contamina mucho menos que uno actual que hace 2.000 kilómetros al mes. No dejan de ser historia de España y el mayor adelanto del siglo XX y hay que conservarlos. No pueden cobrar impuestos porque mantener estos vehículos cuesta mucho dinero", defendió Jesús Núñez, coleccionista de Alba que acudió ayer a la protesta donde estaban convocados clubes como Automóvil Club, Clásicos Helmánticos, Club 600 Charro o Cacharros Charros.

Los autores de vertidos ilegales en Salamanca, cada vez más acorralados

Fresno Alhándiga advierte de que la plaza José Antonio "se va a quedar tal y como está" porque "no hace referencia a quien creen"

La gallina de los huevos verdes está en Salamanca