Juan del Álamo triunfa en el estreno de su temporada

Ni una sola opción tuvo Juan del Álamo con el primer toro con el que estrenó su temporada esta tarde en Valdemorillo (Madrid). Un auténtico marrajo que embistió a tarascadas y no dio ni una sola opción en sus rácanas embestidas. Tiró de raza y finiquitó a su oponente de una estocada trasera.





??¡Comenzamos la temporada con una oreja! pic.twitter.com/yxZN58rgA8 — Juan del Álamo (@JuandelAlamoOf) 9 de febrero de 2019

LA FICHA

No bajó el pie del acelerador en el quinto, con el que certificó el triunfo de una oreja que le llevó a no marcharse de vacío en el primer episodio de su particular campaña. Lo recibió de rodillas con el capote y en la muleta firmó una faena de buena disposición, paciencia y dosis de técnica que le sirvieron para imponerse a buen nivel al toro que llegó a prenderle y a propinarle una voltereta sin consecuencias antes de recetar una buena estocada que le valió el trofeo.Con dos tercios de entrada en los tendidos, se lidiaron toros de La Palmosilla, para Curro Díaz, ovación tras petición mayoritaria y palmas; Juan del Álamo, silencio y oreja; Román, silencio tras dos avisos. Y en el sexto toro, palmas.