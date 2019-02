La Plaza Mayor no acogerá más Ferias del Libro durante los puentes

Las casetas de las Ferias Municipales del Libro no volverán a afear la Plaza Mayor ni un solo puente turístico más. Cuando ni siquiera han pasado dos meses desde que Carlos García Carbayo llegó a la Alcaldía, el Gobierno municipal ya ha decidido tomar medidas para reducir el impacto visual que conlleva la organización de estos certámenes en el ágora. La celebración de estas dos citas en el monumento llegará a su fin en cuanto se reforme la plaza de los Bandos, pero hasta entonces la Concejalía de Cultura, en colaboración con la de Policía, adoptará medidas para reducir la negativa impresión que se llevan los visitantes de la ciudad al encontrarse la Plaza completamente "okupada".



Como primera medida, ni la Feria del Libro, que se celebra cada mes de mayo, ni la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que suele comenzar en octubre y acabar en noviembre, podrán volver a coincidir con aquellos fines de semana en los que miles de viajeros, sobre todo madrileños, llegan a Salamanca. Conforme a las fechas elegidas en pasadas ediciones, en 2019 sus casetas habrían invadido el monumento tanto en el próximo puente de mayo como en el de Todos los Santos. Pero no será así. La primera ha cambiado fechas y será del 11 al 19 de mayo. En cuanto a la Feria de Viejo, aún no está cerrada. Si quieren que la próxima edición sea también en la Plaza, los libreros que participan en ella no solo deberán aceptar que no puede coincidir con puentes sino que su duración tendrá que reducirse y equipararse a la del otro certamen municipal. Deberá reducirse, por tanto, de 15 a 9 días.



Durante las últimas semanas, el Gobierno de Carbayo ha estudiado también diferentes posibilidades para reducir el impacto visual de las casetas en las que se instalan las librerías. El cambio en su distribución no parece solucionar mucho, pero, de momento, está claro que el gran escenario que se instalaba delante del Ayuntamiento no debe seguir usándose. Cultura apuesta así por una instalación de menores dimensiones que no oculte totalmente la fachada barroca de la Casa Consistorial.





