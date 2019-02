El salmantino Ignacio Galán, designado 'Español Universal' por la Fundación Independiente

El salmantino Ignacio Galán ha recibido la distinción 'Español Universal' de la Fundación Independiente, con la que ha querido "distinguir y homenajear la extraordinaria trayectoria" del presidente de Iberdrola, que ha dirigido compañías punteras de los sectores industrial y tecnológico en las que ha plasmado "su visión de futuro y su capacidad para adelantarse a las nuevas necesidades de la sociedad".

La entrega se ha producido en el transcurso de un acto celebrado anoche en la Real Fábrica de Tapices, en Madrid, tras la intervención del presidente de la Fundación Independiente, Aldo Olcese, y la laudatio de Galán pronunciada por la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa.

El presidente de la Fundación Independiente ha destacado, en presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y de alrededor de 300 invitados, que "la gestión de Ignacio Galán se ha caracterizado por la creación de valor para la sociedad, fundamentalmente a través de la generación de empleo y el impulso del tejido industrial".

Asimismo, Olcese, que ha leído un testimonio de adhesión al nombramiento remitido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que el presidente de Iberdrola "ha sabido entender la necesidad y la urgencia de transformar el modelo energético hacia uno más eficiente y medioambiental, y ha demostrado que es posible compaginar un proyecto empresarial de éxito con el desarrollo sostenible".

En este sentido, ha resaltado que, con Ignacio Galán al frente, Iberdrola es hoy "una de las principales energéticas del mundo, con presencia en decenas de países y reconocida por su firme y pionera apuesta por las energías renovables, la lucha contra el cambio climático, la innovación y la responsabilidad social corporativa".

Aldo Olcese ha concluido su intervención resaltando la personalidad de Galán como hombre de "faros largos y visión estratégica, con enorme capacidad y determinación para definir y alcanzar los objetivos".

UN NUEVO ESTÍMULO PARA SEGUIR MEJORANDO NUESTRO PAÍS"

Tras mostrar su agradecimiento, el presidente de Iberdrola ha afirmado que este reconocimiento supone "un nuevo estímulo para seguir contribuyendo a cristalizar el gran potencial de España y a hacer del nuestro un país mejor en un mundo mejor".

En esta línea, Ignacio Galán ha asegurado que "España es un gran país formado por grandes personas. En mi extensa andadura a lo largo y ancho de este mundo he sido testigo del gran trabajo, la dedicación y la valentía de tantas mujeres y hombres que hacen del nombre de España un sinónimo de esfuerzo, de solidaridad, de innovación y de creatividad, siempre con un gran sentido de la responsabilidad. Por ello, siempre me he sentido profundamente orgulloso de ser español, de pertenecer a un país tan diverso en regiones y territorios".

El presidente de Iberdrola se ha mostrado convencido de que "los hombres y mujeres que forman esta realidad diversa y plural que es España tienen el potencial necesario para afrontar los desafíos de este mundo global" y ha aludido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 como la mejor guía, dado que establecen un "firme compromiso con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; la igualdad; la conservación del medio ambiente y los jóvenes, por los que Iberdrola está apostando con fuerza".

La Fundación Independiente inició el ciclo 'Españoles Universales' en 1996 para distinguir a aquellos españoles que, cumpliendo tres requisitos -tener arraigadas convicciones democráticas, ser defensores de la sociedad civil y tener una amplia proyección internacional-, pudieran servir de modelo de excelencia a la ciudadanía.

Entre otros, estos han sido los premiados hasta la fecha: Camilo José Cela; Placido Domingo; Vicente Ferrer; Federico Mayor Zaragoza; Margarita Salas; Julio Iglesias; Miguel Induráin; José Lladró; Pedro Duque; Padre Ángel García; Ricardo Díez-Hochleitner; Rafa Nadal; Dr. Valentín Fuster; Homenaje Universal al idioma español; Iberia Líneas Aéreas de España y Dr. Rafael Matesanz.

