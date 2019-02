La concertada en Salamanca, indignada con el "ataque a cañonazos" del Gobierno

Las familias con hijos en centros concertados de Salamanca y los propios colegios muestran su indignación ante las noticias de que la Agencia Tributaria será más dura para evitar que las donaciones que los padres realizan a las fundaciones de los centros puedan desgravarse en el IRPF. Un mayor control, como recalcó este martes la ministra de Hacienda, que puede implicar que una parte importante de las familias que en la actualidad pagan la cuota, decidan no hacerlo si no pueden beneficiarse de la deducción fiscal. Padres y centros recuerdan que no hay contraprestación por realizar una donación que es voluntaria, por lo que remarcan que el anuncio del Gobierno es un ataque más a la concertada.

El presidente de la federación de asociaciones de padres de centros católicos (Fecampa), Jesús Jiménez, considera al Gobierno responsable de crear una situación ambigua que lo único que genera es alarma entre las familias. "Está claro que no es un donativo al colegio, sino a una fundación. En la mayoría de centros de Salamanca es voluntario y no hay ninguna contraprestación, como marca la normativa", indica Jiménez. Sobre el efecto del anuncio de la ministra en los padres a la hora de hacer el donativo, afirma que "todo globo sonda va a afectar por el propio desconocimiento", aunque aconseja tranquilidad a las familias.

Por su parte, el secretario regional de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán, que aglutina a la mayoría de centros de Salamanca, afirma que la estrategia del Gobierno representa "un nuevo ataque a cañonazos a la concertada". Roldán recuerda que en enero el Ministerio les dijo que los requerimientos a algunas familias eran algo puntual, pero a la vista de las últimas noticias "tiene visos de tratarse de algo generalizado". Además de recordar que se trata de donaciones por las que no hay ninguna contraprestación, confía en que el anuncio de Hacienda no afecte a las familias "que tienen un compromiso con la institución".

El presunto violador del paseo fluvial lleva un mes libre a la espera de la resolución de la Audiencia

Cristales blindados en el mirador de Ieronimus para los turistas que se hagan fotos

Adjudicados los dos tablaos vacantes para el desarrollo del Carnaval del Toro