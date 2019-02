Abierto el plazo de inscripción para las actividades físicas que organiza el Ayuntamiento de Salamanca para 200 personas mayores

El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo para inscribirse en una nueva edición del programa de balneoterapia y actividades deportivas para personas mayores con una oferta anual de casi 200 plazas.

Enmarcado en el Plan Municipal de Mayores, este programa persigue promover hábitos de vida saludables a través de la práctica de actividades deportivas, y ofrece la posibilidad de disfrutar de las instalaciones y actividades del Multiusos Sánchez Paraíso y practicar diversas actividades deportivas, con un coste más reducido para las personas mayores.

Los participantes tendrán derecho, durante el tiempo de su inscripción, a la utilización de las instalaciones y los servicios del Sánchez Paraíso, desde las 7,00 a las 15,00 horas de lunes a viernes, en días laborales, y de 9,00 a 15,00 horas si coincide en festivo.

En concreto, contarán con la posibilidad de usar la zona de spa y piscina, la sala cardiovascular y musculación, además de participar en actividades tanto fuera como dentro del agua.

El edificio polivalente cuenta con una zona de agua para desarrollar la natación libre y las actividades de ocio y relax con una piscina para natación libre y actividades dirigidas en agua; y vaso termal con equipamientos vinculados a la hidroterapia (vaso de masaje, jacuzzi, baño de vapor, sauna y pasillo de contraste).

Además, ofrece una sala cardiovascular y musculación con sala fitness que alberga equipamiento y material.

Asimismo, las personas que se beneficien de este programa podrán acceder a las salas de actividades dirigidas en seco como en agua siempre teniendo en cuenta sus condiciones de salud a la hora de elegir cada actividad.

Cabe señalar que para todas las actividades se contará con monitores especialistas y socorristas vigilando el desarrollo de la actividad deportiva. Se pondrán utilizar los aparatos o herramientas de los que disponga la instalación que mejor de adapten las necesidades y capacidades de las personas mayores.

El programa se desarrollará en dos turnos: el primero del 1 de marzo al 31 de mayo, y el segundo del 1 de junio al 31 de agosto.

El plazo de inscripción para este próximo turno se prolongará del 11 al 15 de febrero, aunque para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente cita, recogiendo un número en el edificio Multiusos Sánchez Paraíso, situado en la Avenida de los Cipreses s/n, durante esta semana.

En este primer plazo podrán inscribirse aquellas personas mayores que no participaran en el turno anterior y no superen unos ingresos anuales de 2,5 veces el IPREM (18.798,98 euros). Asimismo, habrá un segundo plazo para las personas mayores que no superen los ingresos indicados.

El programa se dirige a personas mayores, pensionista o jubilados, con 60 o más años que no tengan ninguna contraindicación o patología que le impida la práctica de las actividades incluidas en el mismo. El coste mensual para el usuario es de 11,42 euros, siendo la matrícula gratuita.

