¿Su hijo juega al Fortnite? Consejos para que no se le vaya de las manos

Seguramente a los que tengan más de 45 o 50 años y que no sean padres de un adolescente o niño, el nombre de Fortnite no les sonara a nada. Sin embargo, bajo esta denominación hay un videojuego que en los últimos meses está arrasando entre la juventud e incluso los más pequeños. Una afición que docentes, progenitores y expertos en la materia comienzan a ver con recelo ya que, según apuntan algunos, no se trata de la típica afición al videojuego de moda. Hay centros en otras comunidades autónomas que achacan una bajada del rendimiento académico de los alumnos a que pasan demasiadas horas jugando. De momento, la Dirección Provincial de Educación no tiene constancia de que algún colegio o instituto de Salamanca haya advertido de una situación parecida. No obstante, tanto padres como docentes salmantinos sí confirman que hay muchos menores que no saben hablar de otra cosa con sus amigos y compañeros y que dedican muchas horas de la semana a jugar.

Los problemas que acarrea Fortnite son varios. Por un lado es que dediquen un tiempo excesivo al videojuego, con lo que existe el riesgo de que no descansen bien, no salgan de casa ni se relacionen con otros de su edad o que incluso dejen de hacer los deberes o de estudiar. La vocal de Salamanca en el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Ana Belén Silguero, apunta que un comportamiento de este estilo puede ser síntoma o acabar generando una conducta adictiva o preadictiva.

La otra cuestión que preocupa es el éxito que ha tenido el videojuego en todas las edades, no solo entre veinteañeros o adolescentes. Niños de tan solo 6 o 7 años ya están metidos dentro del mundo de Fornite e incluso los que no tienen acceso a una videoconsola o cualquier otro dispositivo para poder jugar, hablan continuamente de él al hacerlo los compañeros. La situación no sería llamativa si no fuera porque Fortnite está recomendado para que se juegue a partir de 12 años —según la clasificación PEGI— al contener elementos violentos. El modo de juego más adictivo es el que permite jugar en red hasta a 100 jugadores en un mismo escenario en el que se desarrollan batallas, además de permitir realizar algunas construcciones de manera secundaria.

El Colegio de Psicólogos no tiene constancia en la actualidad de que alguna familia salmantina haya acudido a ellos en busca de ayuda por el comportamiento de su hijo a causa de Fornite. Ana Belén Silguero afirma, no obstante, que la posibilidad de que puedan jugar en red entre unos y otros está facilitando que se "enganchen" más al videojuego, por lo que aconseja a los padres que ejerzan un mayor control.

La psicóloga salmantina expone que los progenitores pueden actuar en dos sentidos. El primer paso es respetar las recomendaciones de edad que incluyen todos los juegos y que en la realidad "apenas se cumplen".

El otro ámbito de actuación es el control del tiempo. "Los menores no pueden dejar a un lado sus estudios, el deporte u otras formas de ocio por jugar", recuerda. Partiendo de esta premisa, Ana Belén Silguero aconseja que de lunes a jueves los niños no dediquen tiempo a los videojuegos, de forma que queden limitados al fin de semana, donde si podrán hacerlo, aunque tampoco de forma excesiva. "Dentro de estos parámetros, los padres pueden ser flexibles, pero siempre han de ejercer un control", subraya.

