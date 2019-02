Se duplican las multas por no pasar la ITV en Salamanca en los últimos 4 años

En los últimos cuatro años, las sanciones en Salamanca a conductores por circular sin pasar la ITV se han duplicado: de las 2.528 registradas en 2015 se ha pasado a las 4.922 en 2018. Un dato muy llamativo que evidencia el grave problema de concienciación de los conductores con respecto a la seguridad. Circular sin tener la inspección técnica de vehículos en vigor puede, no solo acarrear sanciones, sino poner en peligro la vida de las personas. De hecho, según los datos de la Comisión Europea, el 6% de los accidentes mortales que se producen están relacionados con fallos técnicos del vehículo, algo que preocupa en España donde el parque automovilístico cada vez está más envejecido.



Las multas en Salamanca han ido 'in crescendo' desde que las estaciones de ITV comenzaron a comunicar a Tráfico vía telemática el resultado de las inspecciones y desde que la DGT empezó a detectar con sus cámaras de reconocimiento de matrículas y radares móviles a aquellos vehículos que circulan sin ITV. Estos dispositivos leen la matrícula, cruzan los datos con la DGT e inician el proceso de multa si el vehículo no tiene la ITV reglamentaria. También se han intensificado las campañas especiales de los agentes de Tráfico, tanto guardias civiles como policías locales, de controles de este tipo de documentación.



Según los datos de la Jefatura de Tráfico de Salamanca, en 2018 se impusieron 13 sanciones de media al día por este motivo, casi 5.000 al año, lo que supone un 23,5% más que el año anterior y el doble que hace cuatro años. El 94% de las denuncias tramitadas tuvo que ver con vehículos que tenían la ITV caducada (4.641) y no habían realizado la inspección en el plazo establecido reglamentariamente. Una cifra que también es un 29% superior al pasado año.





