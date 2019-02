El actor de Sotoserrano, Alain Hernández, se pasa al cine de terror

Alain Hernández, el actor vinculado a Salamanca (Sotoserrano), se ha pasado al cine de terror con "La influencia", género en el que debuta junto a Emma Suárez, Manuela Vellés y Maggie Civantos.

Rodada entre junio y julio en Luarca (Asturias) y Madrid, es el primer largometraje de Denis Rovira, autor de la inquietante trilogía de cortos de género fantástico "Ángel", "Lazarus Taxon" y "El grifo". Dentro de poco se sabrá la fecha del estreno, aunque el actor de origen salmantino apunta que será hacia finales de primavera, en torno a junio.

"Es terror", asegura Alain Hernández, "pero está mezclado con un drama familiar muy potente. Es un thriller psicológico, con algún puntito gore, pero es sobre todo terror psicológico. Te vas a ir incomodando en la butaca, al mismo tiempo que vas a decir: "¡Cómo mola!", La película está basada en una novela del mismo título de Ramsey Campbell y es bastante fiel al libro".

Con guion de Denis Rovira, Daniel Rissech y Michel Gaztambide, Alain Hernández explica que en "La influencia" es el marido de Manuela Vellés, que "tiene que volver a la casa donde había vivido en su infancia, con nuestra hija. Mi cuñada, interpretada por Maggie Civantos le avisa de que mi suegra está en las últimas, en coma, en la casa. Tenemos que ir a dar ese último adiós".

"Mi personaje", explica, "se encuentra allí con un pasado muy turbio. Va a haber una conexión muy extraña entre el espíritu de mi suegra y el de mi hija. Van a pasar muchas cosas en esa casa, van a salir sucesos del pasado... La abuela está interpretada por Emma Suárez, con un personaje que no va a pasar inadvertido. Emma se ha lanzado al vacío con tal fuerza que el público va a alucinar. Todas las chicas están increíbles y, aunque hay otro actor masculino, me encuentro en medio de ese cuarteto de féminas. Las actrices llevan el peso de la película y yo soy un buen complemento en esa trama de féminas". "Rodando", apostilla, "me he sentido muy a gusto. He estado grabando recientemente en el estudio algún diálogo para conseguir mejor calidad de audio y lo he pasado muy bien, viendo ya cosas montadas. Cuando estás rodando hay cosas que te impactan, pero con los efectos y la música, con las imágenes ya vestidas, impacta mucho más".

El actor ha visto los clásicos del género y películas españolas como "Verónica", que ha conquistado al público. Como espectador lo pasa mal y tiene "pesadillas", así que ve largometrajes de terror con moderación.

