El MIR invade Salamanca

"Dicen que hacemos mucha falta, pero luego hay muy pocas plazas", lamentaba Daniel: salmantino de pro y aspirante a lograr una de las plazas MIR de Medicina de Familia. Las que más falta hacen, pero no las que más ilusión despiertan entre los graduados.



La facultad de Derecho recibió a cerca de 1.100 aspirantes que se reparten entre los 446 candidatos para Enfermería, 423 para Medicina y 112 para Psicología. Alba y María llegaron desde El Bierzo para someterse al examen PIR.



"Salen 141 plazas para 400 aspirantes. Parece que se valoran más las otras titulaciones, pero la Psicología es muy importante", protestan. "Somos un poco los grandes olvidados y cada vez hace más falta la Psicología en vista del aumento del número de suicidios y depresiones".



Entre los futuros MIR se comentaban las recientes noticias sobre la posibilidad de contratar a médicos que no hayan realizado la formación. "A ver si llevamos aquí un año estudiando a destajo para que ahora ocupen esas plazas los que no se han esforzado", advierte Daniel.



Isabel y Ángela son también estudiantes de la Universidad de Salamanca. Calculan que han estado preparando la prueba "desde junio de 2018". Los nervios y la tensión del momento les impide hacer cábalas sobre qué especialidad elegirían, pero tienen claro que "si hubiera que coger una plaza en un pueblo porque no hay nada más, la cogería sin problema".



Celia, Carla y Rui entran juntos al examen. Son de Cáceres, Salamanca y Aveiro. Cada uno tiene sus vocaciones: Pediatría, Psiquiatría y Traumatología, respectivamente, pero también saben que lo que más está reclamando la sociedad es un refuerzo de efectivos en la Atención Primaria. "Si no hay otra cosa...", puntualizan. No es lo que más motiva a los jóvenes médicos. Tampoco Salamanca figura en las 'encuestas' como un destino VIP, aunque al final será la nota la que reparta las cartas.



¿Volverían a examinarse para mejorar nota? "Ni hablar. Es demasiado duro. Por eso hay que valorar a los que lo hacemos. ¿Que hacen mucha falta? Bueno, ya llegamos los refuerzos".





