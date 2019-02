La DGT recomienda no circular por carreteras del tercio norte ante el riesgo de viento, nieve y lluvia

La Dirección General de Tráfico ha recomendado a los conductores evitar circular por las carreteras del tercio norte de la Península, con motivo del aviso especial que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este sábado por fenómenos adversos, entre los que destaca el viento y la nieve.



En caso de que el viaje sea imprescindible, Tráfico aconseja consultar el pronóstico meteorológico y el estado de la circulación de las carreteras.



Situación en Salamanca

Dispositivo en la AP-6, AP-51 y AP-61

Este sábado por la mañana, la carretera DSA-191 estaba cerrada de forma permanente por meteorología adversa con circulación difícil en El Travieso, a la altura de Candelario, desde el kilómetro 0 al kilómetro 8 en ambos sentidos. Y también la circulación estaba siendo dificultosa en la DSA-180, a la altura de La Hoya, desde el kilómetro 0 al 9, en ambos sentidos por la nevada. Camiones, vehículos articulados y autobuses tienen prohibida la circulación por este tramo y es necesario el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno.Por otro lado, la estación de La Covatilla (Salamanca) ha registrado la temperatura más baja de España al alcanzar los 7,8 grados bajo cero, según refleja la web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press a las 11.00 horas.Para los desplazamientos que transcurran por las zonas con aviso naranja o amarillo por nevadas, la DGT establece restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.Como prueba piloto, Tráfico ya ha puesto en funcionamiento el desvío automatizado y vigilado para el embolsamiento de camiones en la A-1 a la altura de Boceguillas (Segovia). Además, recomienda disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad cuando se circule por las áreas afectadas por esta previsión.En aquellas zonas donde el viento sea fuerte, también se podrán tomar medidas de regulación y gestión del tráfico como restricciones a la circulación de vehículos pesados en determinados tramos de la vía, especialmente a aquellos que no lleven carga; restricciones a la circulación a otros vehículos como caravanas y motocicletas; limitar la velocidad de circulación; o prohibir a los vehículos pesados realizar adelantamientos.Para la DGT, los tramos más peligrosos son aquellos abiertos expuestos a fuertes vientos cruzados, o sobre viaductos y puentes, así como en zonas despejadas entre árboles. Por ello, los usuarios de la vía deben prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.Por su parte, Autopistas ha activado un dispositivo de seguridad vial de alerta máxima en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 para hacer frente a las posibles nevadas previstas para este el sábado a las 18 horas, según ha informado la compañía.En total, el operativo ha activado cuatro bases de vialidad invernal y cuenta con cerca de 200 profesionales durante todo el dispositivo y 36 máquinas quitanieves, que desde el pasado jueves están realizando trabajos de prevención. El dispositivo se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael, en Segovia, que monitoriza el tráfico de estas vías las 24 horas del día, los 365 días del año.Asimismo, Autopistas pone a disposición de todos los usuarios información del tráfico en tiempo real para que conozcan de primera mano cualquier incidencia que se produzca en la vía. Para ello, la AP-6, la AP-61 y AP-51 cuentan con paneles informativos que se encuentran ubicados de forma estratégica a lo largo de la autopista.El temporal ha obligado a cerrar once tramos viarios en Castilla y León, entre ellos la N-625 en Oseja de Sajambre (León), con cadenas en otros 28, incluidos la N-611 y la A-67, en Aguilar de Campoo, en Palencia, y en León en la N-625 y N-621 en el Pontón y Boca de Huérgano.

