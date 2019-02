El lamentable estado del centro de salud del barrio de San José

El PSOE ha denunciado este viernes el lamentable estado en el que presta su servicio el centro de salud del barrio de San José. Los socialistas aseguran que los profesionales que allí trabajan y los pacientes "conviven a diario con goteras, falta de pintura y grietas en paredes y suelos". "Servicios básicos como la iluminación o la calefacción no existen o no llegan a todas las estancias del edifico incluidas algunas consultas. Material, instrumental y mobiliario viejo, desvencijado y en desuso. Falta de higiene en servicios, pasillos y salas de espera. Puertas, ventanas y trampillas de los cuadros de luz y agua que no cierran. Inaccesibilidad a algunas dependencias que no están adaptadas para personas con movilidad reducida. Y ausencia total de seguridad y falta de celo a la hora de custodiar historias clínicas y otros datos por encontrarse en salas donde cualquier persona puede acceder", denuncia el PSOE en una nota de prensa.

Los socialistas van a trasladar a la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Atención Primaria iniciativas exigiendo y reclamando inversiones para acometer las actuaciones necesarias que dejen el edificio en un estado digno y con las condiciones necesarias para prestar servicio y asistencia sanitaria en las mejores condiciones.

