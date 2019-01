El entorno de San Marcos será completamente accesible con una nueva reforma

En la mayoría de las ocasiones no se es consciente hasta que no se sufre. Acceder desde la calle Zamora al callejón de San Marcos en silla de ruedas o con un carrito de bebé no solo resulta complicado, sino que puede conllevar riesgos. Es una de las pocas zonas del casco histórico donde aun pervive el pavimento de canto rodado que hace décadas cubría la mayoría de las vías del centro de la ciudad.

Y, como reconocen los técnicos municipales de Ingeniería Civil, se presenta "como verdadera barrera para personas con movilidad reducida". Si bien en agosto de 2016 el Ayuntamiento realizó una reforma parcial de esta zona para garantizar la accesibilidad hasta los portales y negocios de la zona, ahora la Concejalía de Obras, a cuyo frente se encuentra Daniel Llanos, quiere completarla dando respuesta a un petición que los vecinos y viandantes formularon hace dos años. De forma inminente, emprenderá obras que afectarán a los tramos que quedaron pendientes en la calle de los Apóstoles y al callejón de San Marcos.

La solución prevista es la construcción de itinerarios de losa de granito que permitan sortear el actual suelo de canto rodado. Es la misma fórmula que se empleó hace dos años en la plaza de San Marcos, donde se habilitaron aceras de este material que permiten rodear el recinto, así como otro tramo del callejón que lleva el nombre del evangelista. Según recoge la memoria de las obras, la inversión necesaria para acometer esta intervención no será muy elevada, concretamente 31.206 euros.

Fuentes municipales confirman que la intención del Gobierno de Carlos García Carbayo es acometer los trabajos cuanto antes. Tan solo se está a la espera de la contratación de la dirección facultativa de las obras tanto de esta actuación como de otras también de carácter menor y vinculadas a la mejora de la accesibilidad que están previstas en otras zonas de la capital del Tormes. Por ello, la previsión es que la remodelación del pavimento en el entorno de la iglesia de San Marcos, un Bien de Interés Cultural (BIC), comiencen en los próximos días. Apenas durarán un mes, conforme a las estimaciones de los técnicos del Consistorio.

Son muchas las calles del centro de Salamanca en las que a lo largo de las últimas décadas se ha retirado el pavimento de canto rodado por los problemas de accesibilidad que supone. Una de las intervenciones más recientes fue en la calle la Fe, perpendicular a Libreros, donde también se habilitaron aceras de granito para permitir el tránsito de personas con movilidad reducida.

Las víctimas de violencia de género podrán contar con un psicólogo en menos de media hora

El Salamanca pospone su conversión a Sociedad Anónima para final de temporada

Hidalgo y Galán, los salmantinos más ricos que además aumentan su patrimonio