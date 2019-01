Los nuevos "visitantes" orientales de Salamanca

Las obras del prestigioso artista Xu Hongfei han llegado a Salamanca. La capital será la primera ciudad española en tener este honor. Después de haber recorrido las principales capitales del mundo (Londres, Berlín, Sidney, Los Ángeles, e incluso la Ciudad Prohibida de Pekín) las esculturas del artista han comenzado a distribuirse por las principales calles de Salamanca, donde estarán presentes hasta el 3 de marzo.

El reconocido escultor —presidente de la Academia de Escultura de Guangzhou y director de la Asociación de Artistas de China— expone en Salamanca 13 esculturas realizadas con fibra de vidrio. En la Plaza Mayor estará Kiss; en la plaza de Anaya, cuatro obras: Roused, Friend circle; Heavenly Rhythm y Duet; en Concilio de Trento, An early summer y Flying; en el Patio de Escuelas, Love is heavy; en las Úrsulas, Lingnan spring y Delight; en el parque de Colón, Good Job; en Santa Eulalia, Under Moonlight; y en La Alamedilla, Kids Fun.

La exposición se enmarca dentro del programa de actividades que Salamanca acogerá para celebrar el Año Nuevo Chino.

