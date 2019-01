Mª Teresa Miguel Pajares: "Las mujeres no tenemos miedo a la transformación digital"

La responsable desde hace más de una década del Centro de Empresas de Salamanca, Ávila y Zamora de CaixaBank, María Teresa Miguel Pajares, es una de las cuatro ponentes que participará el 31 de enero en el evento eWoman Salamanca organizado por LA GACETA y Prensa Ibérica y con la participación de la Junta de CyL sobre mujeres de éxito en el ámbito empresarial y en el entorno digital y tecnológico.

Licenciada en Derecho y Empresariales en Deusto y formada en Comunidades Europeas y Derechos Humanos, y Dirección y Gestión Bancaria, Mª Teresa Miguel comenzó en el mundo bancario en 1989 tras ejercer como abogada y asesora. A lo largo de los casi 30 años en banca, en 5 grandes entidades, ha obtenidos múltiples diplomas de análisis financiero, operaciones de riesgo, sistema fiscal español, comercio exterior, tesorería€

–¿En qué consiste su labor como directora de Centro de Empresas Salamanca, Ávila y Zamora?

–Coordino un equipo de profesionales, directores de empresas, analista de riesgos, especialistas comex, factoring/confirming, tesorería, banca privada y equipo administrativo, además de colaborar transversalmente con departamentos de Financiación estructurada, M&A, global payment, y filiales diversas para lograr la consecución de unos retos de crecimiento, especialización y asesoramiento integral en el ámbito empresarial de las tres provincias (Salamanca, Ávila y Zamora). Se trata de un puesto de mucha responsabilidad, y que requiere tanto de especialización como de versatilidad para poder ofrecer el mejor servicio personalizado a cada empresa.

–¿Qué le contará a las participantes en eWoman de Salamanca?

–Les daré mi opinión personal sobre la situación actual de la diversidad, como la afrontamos en CaixaBank y como la he vivido en primera persona. Trataré de incitar a la reflexión con preguntas e intentaré dar algún consejo que me ha servido en mi carrera.

–¿Cómo comenzó en CaixaBank?

–CaixaBank me llamó en julio del 2008 para la apertura y puesta en marcha del Centro de empresas de Salamanca, Zamora y Ávila. Mi carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de la banca, pero no puedo negar que supuso un cambio estimulante.

–¿CaixaBank tiene una política de igualdad y de apoyo a la mujer?

–Sí. Nuestra entidad si tiene una política de igualdad y por este motivo nace el programa WENGAGE Gender Diversity, como plan de diversidad. Contamos con tres iniciativas básicas de apoyo a la mujer: meritocracia, acceso a la igualdad y participación e inclusión. Wengage incluye acciones internas y externas y es una de las acciones que se enmarcan en lo que llamamos Banca Socialmente Responsable. Este programa es la culminación de algo que siempre ha estado presente en CaixaBank. Aquí la diversidad no es algo de lo que hablemos desde hace poco. Ha sido una constante en el tiempo y somos un banco pionero en muchos aspectos.

–¿Nuestra generación llegará a disfrutar de una igualdad real a nivel laboral?

–Aunque se está avanzando de forma importante, sobre todo en la última década, creo que queda mucho. Aunque hay estudios muy pesimistas a este respecto, yo creo que tardaremos menos de lo que plantean. A pesar de ello, más que en años podemos hablar de décadas para lograrlo. Acortar esos tiempos solo depende de que la perspectiva de género avance, tanto en hombres como en mujeres.

–En un mundo masculinizado como el de la banca, ¿se ha encontrado barreras en el mundo empresarial por ser mujer?

–Alguna me he encontrado, pero es aquí cuando tienes que tener claras tus metas, tus objetivos y la actitud que mantengas será determinante para el resultado final. Y esto viene en relación con si nos ponemos barreras: sí, hay ocasiones, más de las que me gustaría, en las que me he encontrado mujeres con gran valía que se autolimitaban. Nos ponemos el nivel de exigencia en unos estándares elevadísimos. La familia, los hijos o las obligaciones personales a veces las ponemos como prioridad dejando en un segundo plano nuestras aspiraciones profesionales por pensar que no son compatibles. Lo son, y se deben poner las medidas necesarias para que eso sea una realidad tangible.

–¿Como compatibiliza el éxito profesional con la vida familiar?

–No siempre es fácil. Hay momentos en los que tienes que hacer malabares para encajar las obligaciones personales y las profesionales. Lo he conseguido en parte con una buena organización tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Es muy importante el apoyo de tu pareja, tu familia, el saber compatibilizar y respetar las inquietudes de las personas que integran tu núcleo más cercano y mucha comprensión y ayuda por tu entorno ante esas situaciones más complicadas que pueden acontecer. También es justo decir que CaixaBank es un sitio en el que las cosas son fáciles en este sentido. Esas medidas tan necesarias, las encuentro aquí, además de una actitud de escucha activa para seguir progresando.

–¿Las tecnologías y el mundo digital que oportunidades ofrecen en la banca, tanto para el cliente como para el empleado?

–Gestionar con mayor eficacia y ganar tiempo para lo que es realmente importante: nuestros clientes. Tener tiempo para conocerlos mejor, compartir experiencias y asesorarlos adecuadamente. Tanto clientes como empleados ganamos con la transformación digital. Liberarte de tareas administrativas, más rutinarias, y dedicar ese tiempo a las relaciones interpersonales te enriquece de manera exponencial. Por otra parte, las tecnologías nos facilitan nuestro trabajo con una mayor flexibilidad en los horarios, poder trabajar en otros lugares diferentes al entorno laboral (incluso en el extranjero) y compatibilizar mejor nuestra vida personal y profesional. Las mujeres no tenemos miedo a la transformación digital.

–En eWoman se habla de la importancia de tener iniciativa, ¿qué consejos daría a un emprendedor?

–Que no se desanimen al principio. Son muchas las exigencias en la apertura de un proyecto, un negocio o una empresa. Nos encontramos con dificultades legales y administrativas, necesidades financieras, búsqueda de clientes€ un sinfín de necesidades que hay que resolver. Es importante contar con aliados que te asesoren adecuadamente en el ámbito financiero y legal del sector. Analizar bien el proyecto y contar con unas bases fundamentadas para poder ponerlo en marcha. Y después, es evidente y lo más importante: mucha ilusión y coraje para combatir los obstáculos. En todo lo dicho, pueden contar con CaixaBank.

–¿Y a las mujeres para que luchen por sus metas?

–Que sean muy valientes y que nada ni nadie les cambie sus metas y objetivos. Que sean fieles a sus principios, mucha dosis de tenacidad y coherencia en las metas.