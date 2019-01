El desgarrador testimonio de Isabel Gemio, este lunes en Salamanca

La periodista Isabel Gemio presenta este lunes en Salamanca, su libro "Mi hijo, mi maestro", un homenaje de una madre valiente a un hijo enfermo. Una madre que cuenta con sinceridad cómo se vive cada día con un mal cruel, injusto e incontrolable; y un hijo que, a pesar de estar condenado a una «quietud de hierro», no pierde la paciencia ni se rebela contra el mundo, sino que sigue adelante con su mente libre y tira con alegría de todo su entorno.



Al desgarrador testimonio de Isabel Gemio se unen otras voces de madres con historias similares y de especialistas que ayudan a comprender una realidad, de por sí difícil, que es preciso combatir con fuerza y, sobre todo, con mucho amor.



La publicación de este libro también coincide con el décimo aniversario de la creación por parte de la autora de la Fundación que lleva su nombre y que se dedica a la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades poco frecuentes.



Tal como explica Isabel Gemio en este libro, "el rumbo de mi vida cambió definitivamente cuando el 22 de septiembre me comunicaron el diagnóstico de la enfermedad de Gustavo, mi primer hijo, que el 30 de octubre cumpliría dos años. Pero el azar o el amor quisieron que no estuviera sola para recorrer aquel camino complicado y confuso. Estaba embarazada de cinco meses. En mi vientre estaba Diego cuando me dieron el diagnóstico. Me resulta difícil trasladar con palabras las sensaciones que llegué a sentir sabiéndome embarazada ante el cúmulo de acontecimientos que sucedían en mi vida. El yin y el yang, dos energías opuestas que se necesitan y se complementan, definirían mi vida futura. Mi dolor era tan hondo que me preocupaba cómo este repercutiría en mi bebé".



El acto de presentación será este lunes, a partir de las ocho de la tarde, en el Teatro Liceo. La entrada será libre hasta completar el aforo.



Reina de las ondas

Isabel Gemio comenzó en la radio a los dieciséis años, mientras estudiaba el bachillerato. A los veintiuno entró en Radio Barcelona para presentar su primer gran éxito: La chica de la radio. A los veintitrés debutó en TVE con Los sabios y más tarde presentó 3x4, La tarde, Acompáñame o Arco del Triunfo. También el programa Noches de amor en RNE.En 1987 presentó el magacín Hoy mismo en Telesur (TVE en Andalucía) y en 1993 fichó por Antena 3 para llevar Lo que necesitas es amor, con el que consiguió uno de los grandes éxitos de la televisión privada. A este siguieron Esta noche sexo, Hay una carta para ti, Noche y día y Sorpresa, sorpresa, con el que alcanzó un récord histórico para la televisión española. De 2004 a 2017 dirigió y presentó el magacín radiofónico Te doy mi palabra en Onda Cero.Ha obtenido dos premios TP de oro, un Micrófono de Plata, dos Antena de Oro, un Micrófono de Oro, el premio del Club Internacional de la Prensa y el Garbanzo de Oro. Igualmente le concedieron el premio Clara Campoamor por su contribución a los derechos de las mujeres y el Ondas por su trayectoria en radio.Es presidenta de la Fundación Isabel Gemio que promueve la investigación de las enfermedades poco frecuentes.

