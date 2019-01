Paula Romero: 'Para ser emprendedor se necesita valentía y constancia'

Los más de 20 años de trayectoria, 16 de ellos como referente en la medicina estética y belleza integral, avalan el carácter emprendedor de Paula Romero, propietaria y gerente de Paula Romero Medical Clinic, empresa colaboradora de eWoman, evento que organiza LA GACETA y Prensa Ibérica el 31 de enero, con la participación de la Junta, para dar visibilidad a mujeres de éxito en el mundo profesional.

–¿Cuáles son las claves para una mujer que inicia un negocio?

–Lo primero es ser una mujer emprendedora y tener constancia y eficiencia en todo lo que se proponga. En mi caso, esa constancia se ve en la apuesta por la formación que hacemos a nivel de empresa de todo el equipo de trabajo. En 2018 hicimos 92 cursos de formación entre medicina estética y tratamientos de estética.

–¿Qué valores debe poseer una emprendedora?

–Se necesita valentía y constancia para todos los nuevos proyectos, todo lo que se comienza se tiene que terminar. Hay que fijar un objetivo e ir paso a paso, porque los éxitos no vienen solos, hay que estar segura de si misma porque hay proyectos que pueden salir y otros que no. Nunca debemos tirar la toalla. Muchas veces en la evolución de la mujer emprendedora solo se ve el resultado final, pero no todo lo que ha tenido que hacer para conseguirlo. El trabajo de la mujer emprendedora no termina con la jornada laboral, también hay que acudir a eventos, a actos de las administraciones públicas, apoyar proyectos benéficos...

–¿Cambiaría algo de los inicios con la perspectiva que da la experiencia?

–Hubiera insistido más en hacer coaching en equipo y personal. Insistimos en la formación y en el crecimiento personal y profesional de cada miembro del grupo. Con un equipo sólido, unido y con una buena formación, la mujer emprendedora puede crecer.

–¿A la hora de emprender las mujeres también tienen que superar barreras?

–Sí. Para mí la más importante es conciliar la vida familiar con la profesional. Tampoco hay muchas ayudas a nivel empresarial. Emprendemos por ser emprendedoras, no por las ayudas que recibimos. Somos 11 personas solo en el equipo en Salamanca, todas mujeres, gracias a nuestros propios recursos.

–¿Cómo es posible para un emprendedor estar al día en las nuevas tecnologías?

–Negociando día a día con proveedores y probando cada una de las nuevas tecnologías que salen al mercado. Las que funcionarán entrarán en la clínica de Paula Romero, y las que no quedarán fuera de la carta de servicios.