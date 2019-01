Alerta: Riesgo de infección en las ambulancias por falta de higiene

Los trabajadores de las ambulancias salmantinas han denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Gerencia Regional de Salud que se están incumpliendo "de forma muy grave" los protocolos de seguridad: "Cuando trasladas a un paciente infectocontagioso, hay que tomar unas medidas extraordinarias de higiene, pero como hay pocos vehículos no paran esa ambulancia y te vas a buscar a otro paciente, que puede ser inmunodeprimido".

Fernando López, secretario general de Servicios Públicos de UGT, detalló que existen cuatro tipo de operaciones en relación a la limpieza y desinfección de las ambulancias. "Hay limpiezas diarias, semanales y mensuales que son realizadas por los propios operadores de las ambulancias" y que, afirma, sí se están realizando. Los incumplimientos llegan a partir de la parada bimensual obligatoria: "Cada dos meses hay que desmontar la ambulancia para desinfectar exhaustivamente, pero en la mayoría de los casos no se está haciendo, o no cada dos meses".

El caso más grave, recuerdan, se da con las 'desinfecciones extraordinarias'. "De las cuatro acciones que hay, la extraordinaria es cuando trasladas a pacientes altamente contagiosos. Aquí no se está cumpliendo el protocolo y podemos asegurar que no es un caso puntual, sino que sucede de continuo. Hay ambulancias que llevan hasta ocho meses sin desinfectar porque están en otras zonas y no pueden parar para dejarlas en Salamanca".

Los representantes sindicales aseguran que se ha advertido a la empresa concesionaria del riesgo que conlleva esta práctica. "No han negado los hechos, pero tampoco han hecho nada".

"Lo sabe la Junta de Castilla y León, Sacyl y la Gerencia de Salud de Área. Lo saben, pero permiten que los pacientes sigan pasando por ahí. La Gerencia nos dijo que iba a investigar la situación, pero ni ha llegado la respuesta ni tampoco se ha arreglado el problema", critica Toñi Guerrero.