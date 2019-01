Cáritas alerta de que hay 26.000 personas en Castilla y León que temen perder su vivienda

El informe Foessa elaborado por Cáritas Diocesana suele ofrecer un diagnóstico de la realidad de los olvidados a través de una macroencuesta realizada a través de todo el país. Guillermo Fernández Maíllo, miembro del equipo de Estudios de Cáritas Española y la Fundación Foessa, presentó este jueves en Salamanca los avances del estudio, así como los datos que afectan al ámbito de Castilla y León.



El experto resaltó el problema de la vivienda en la Comunidad con la estimación de que en Castilla y León hay más de 6.000 hogares con más de 26.000 personas que residen en viviendas "inadecuadas e inseguras". "Necesitarían cambiar de lugar de residencia porque no tienen las situaciones mínimas de dignidad y además viven en una situación de día a día de inseguridad por saber si van a poder mantener su casa", detalla el experto.



En la misma línea, resalta que la Comunidad encabeza el mayor índice de acumulación de deudas en los hogares con niños. "Alcanza hasta el 12% y es un grupo muy grande respecto al de otras comunidades", apuntó Fernández Maíllo.



Y es que a pesar de reconocer que ha habido índices de mejora por la recuperación económica, estos índices no han llegado a los estratos más bajos. "Hay 1,2 millones más de personas que se encuentran en el espacio de exclusión social más severo que hace una década", incidió.



Otro de los puntos que analizó el portavoz de la Fundación Foessa es la calidad en el empleo a nivel nacional. "Tenerlo no asegura que haya que intervenir socialmente", destacó a la vez que recordó que el apoyo de las familias "continúa resistiendo", aunque aclaró que "se va debilitando". Y es que, según los datos aportados por el informe, en los últimos cinco años en que coincide la recuperación económica, se ha incrementado en un 20% el aislamiento de las familias que se encuentran en una exclusión social más severa. En el ámbito del empleo, también Fernández Maíllo mostró la preocupación por la dificultad para la inserción laboral de los mayores de 45 años y recordó que el perfil mayoritario en el ámbito de la exclusión es nacional.





Muere una mujer brasileña en el incendio del club Mesalina en Miranda de Azán

Un tapón de toallitas provoca un atasco y vertido de aguas residuales en el río en Alba de Tormes

La nieve dificulta la circulación en La Hoya y Candelario