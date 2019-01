¿Dónde, cómo y cuántos son los deberes apropiados? Los colegios tendrán que hacer guías para determinarlo

El curso 2017-2018 se estrenó con una guía de la Consejería de Educación con recomendaciones sobre los deberes para colegios e institutos. Unas directrices que la propia Administración reconoce que apenas han cambiado la forma de trabajar de los centros. Un fracaso que ahora quiere borrar con la iniciativa de que sean los centros los que elaboren su propia guía sobre las tareas escolares. El objetivo es que en lo que queda del actual curso los equipos directivos promuevan la medida, que será consultada y consensuada con las familias y los representantes de los alumnos —en el caso de los institutos—, con el fin de que las directrices comiencen a aplicarse en el inicio del siguiente curso.

La guía de la Consejería de Educación sobre los deberes tuvo en cuenta las aportaciones del Consejo Escolar de Castilla y León, donde están representados, además de la Administración, representantes de los profesores, padres y alumnos. Sin embargo, la encuesta realizada por la Junta sobre el seguimiento que ha tenido la guía muestra carencias. El 68% de los directores de los centros reconocían que siguen actuando como siempre lo han hecho respecto a las tareas escolares.

A la vista de los escasos resultados, la Consejería de Educación ha puesto en marcha otra iniciativa, en este caso que sea cada colegio o instituto el que diseñe su propia guía de deberes a partir de las recomendaciones ya propuestas por la Administración. La Junta plantea a los centros que inicien en el segundo trimestre la consulta con docentes, familias y alumnos que permita establecer un acuerdo marco sobre los deberes en el centro, para que en abril o mayo se elabore el documento definitivo con los criterios que se seguirán. En junio se divulgarán entre toda la comunidad educativa, de forma que en el inicio del próximo curso comience su aplicación.

La Consejería de Educación, eso sí, recuerda y remarca que, aunque la guía propia de cada centro está abierta a introducir novedades, ya existen unas directrices en el ámbito regional de las que partir. Para reforzar esta afirmación, el documento que ha colgado de la página web como ayuda a los centros incluye un modelo de referencia que los colegios e institutos pueden utilizar para diseñar las directrices.

Una de las sugerencias que realiza la Junta consiste en los momentos más oportunos para encargar deberes. La Administración considera que lo más recomendable es que las tareas se manden entre lunes y jueves. De manera ocasional se puede hacer el viernes para el fin de semana, pero desaconseja mandar deberes en puentes festivos y vacaciones.

En cuanto a la cantidad por día, el modelo de referencia que proporciona a los centros mantiene que ha de ir aumentando progresivamente con la edad. Así, para 1º de Primaria aconseja no exceder de 10 minutos al día e ir aumentando el tiempo máximo en 10 minutos por curso, para no sobrepasar nunca la hora en 6º de Primaria. En el caso de Secundaria, aboga por empezar con una hora y acabar con un máximo de hora y media en el último curso. También aconseja una coordinación entre los profesores para no sobrecargar a los alumnos, y programar las tareas con al menos una semana de antelación en Primaria y dos en ESO. Apuesta porque tengan un carácter lúdico en los primeros años de Primaria y que sean creativas en el resto, además de dar más de una opción en 6º de Primaria y Secundaria.

