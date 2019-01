Salamanca se suma a las protestas contra Maduro

El día en que Venezuela conmemora los 61 años de la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y se reivindica la democracia, miles de venezolanos exiliados salieron a la calle en todo el mundo, también en la Plaza Mayor de Salamanca, para exigir el "cese de la usurpación" de Nicolás Maduro en la presidencia de la República y para apoyar al presidente del Legislativo, el opositor Juan Guaidó.

"Legalmente, Maduro no es presidente", clamó ayer el cerca de un centenar de venezolanos afincados en Salamanca, que en su mayoría tuvieron que abandonar su país por la situación crítica de escasez de medicamentos y alimentos que se vive allí, mostraron su "descontento" y "rabia" por la dramática situación que viven sus familias en su país, por culpa de la "dictadura" de Maduro que no permite la entrada de ayuda humanitaria.

"Yo me he tenido que traer a mi sobrina y también a mi suegra porque sin medicamentos se moría. Y si puedo me traería a mi madre aunque comamos atún aquí, pero comemos", se queja Thayti Pacheco, del grupo de Venezolanos en Salamanca que agrega que los venezolanos "nunca hemos sido inmigrantes ni sabemos serlo" y que sufre por no poder volver a su país aunque sea de visita.

Mientras chavistas y opositores vuelven a las calles también en Venezuela, sus compatriotas desde Salamanca temen de nuevo altercados, violencia y "sangre", pero mantienen la esperanza en que se creen las condiciones para que haya un gobierno de transición y unas elecciones libres, y que las Fuerzas Armadas respalden la ruta de Guaidó.

