La protesta de los radiólogos del Hospital de Salamanca acaba con la tutela desde Valladolid

Los radiólogos del Hospital de Salamanca han firmado una carta ante la dirección del Complejo para denunciar que consideran "un desprecio" que el jefe de Radiodiagnóstico del Río Hortega (Valladolid) apareciera semanas atrás para -interpretan- organizarles e indicar cómo deben trabajar.

A finales del pasado año terminó el periodo de Juan Carlos Paniagua como jefe de Radiodiagnóstico de Salamanca. A la espera de que Sacyl vuelva a convocar la plaza de jefe de servicio, el Hospital nombró como responsable en funciones a José Mª Fernández García Hierro.

Pero lo que ha irritado a los trabajadores del Hospital es que el jefe de esta especialidad en el Río Hortega, Gabriel Fernández Pérez, haya sido llamado para tutelar a Salamanca.

Aquí es donde difiere la versión de los radiólogos con la del propio Hospital de Salamanca.

Según la dirección del Complejo, la presencia del jefe del Río Hortega es "un apoyo dentro de las alianzas estratégicas" de los hospitales de la Comunidad. Y su presencia en Salamanca fue en calidad de "asesor externo, para ayudar en una serie de consultas que se realizaron sobre el funcionamiento del servicio". Una comparativa —explican fuentes hospitalarias— entre los métodos de trabajo de ambos hospitales con el fin de adoptar ideas que puedan ser productivas.

No lo vieron así los integrantes del servicio de Radiodiagnóstico, quienes denunciaron que el jefe del Río Hortega no venía a aconsejar, sino a dar órdenes. "Solicitó un estudio de cada turno, el cambio de los protocolos y hasta exigió que hubiera cuatro jefes de sección en lugar de los tres que hay ahora", apuntan fuentes del servicio.

En la carta remitida a la Gerencia del Complejo Asistencial de Salamanca se hacía constar que la figura que encarnaba Gabriel Fernández no estaba contemplada en el estatuto médico. Se insistía en que ser dirigidos por alguien que no forma parte de la plantilla era una situación irregular y que, además, era un desprecio tanto a los profesionales como al anterior jefe de servicio llamar a un radiólogo de otro centro para poner orden. "Esa plaza se tendrá que convocar y cubrir, pero no utilizar a un tutor externo", apostillan.

El comunicado de los radiólogos surtió efecto. El emisario del Río Hortega había fijado una fecha para volver a reunirse con los miembros del servicio y comunicarles "nuevas indicaciones", pero antes de esa cita se trasladó el malestar a la gerente y la reunión quedó suspendida. De hecho, Gabriel Fernández no ha vuelto a aparecer por el Hospital. Ni como asesor, ni como coordinador eventual.

