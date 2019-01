Eva González, una emprendedora salmantina que narrará su experiencia en eWoman

Eva González, licenciada en Comunicación Audiovisual y especializada en periodismo gastronómico y nutricional dirige el periódico digital www.HosteleriaSalamanca.es y es una de las ponentes de eWoman, evento que organiza LA GACETA y Prensa Ibérica el 31 de enero con la participación de la Junta de CyL, para dar visibilidad a mujeres de éxito en el ámbito digital y tecnológico.

–¿Es compatible el triunfo profesional con la vida familiar?

–Sí, justo gracias a las nuevas tecnologías. Desde un smartphone yo puedo desarrollar mi trabajo desde cualquier espacio o lugar del mundo.

–¿Cuáles son las claves del éxito profesional?

–Yo puedo contar cuáles son las claves de mi éxito profesional: actitud, perseverancia, mantener siempre la ilusión y no desanimarte, tener seguridad en uno mismo y en tu proyecto y en mi caso también ha sido muy positivo el saber escuchar las sugerencias y críticas constructivas de los que te rodean, aquellos que te quieren o que tienen la suficiente experiencia profesional para ayudarte.

–Si tuviera que volver a emprender, ¿qué errores no volvería a cometer?

–No volvería a sufrir por aquello que yo no puedo controlar: una persona que no me trata con educación, una crítica destructiva, sin ningún tipo de fundamento, y contagiarte de toxicidad€

–¿Qué valores cree que tiene que tener un emprendedor?

–Respeto hacia los demás, la búsqueda constante de la excelencia, la ética y el tener palabra: ser una persona que siempre cumple lo que promete y que por tanto genera confianza en su entorno.

–¿Llegará la igualdad real entre hombres y mujeres a nivel laboral?

–No lo sé, si es cierto que hay cifras que reflejan que aún hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo "Women in business 2018" señala que solo el 27% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Pero en este punto es cierto que la maternidad –yo que he sido mamá lo veo claramente- nos condiciona mucho y cambia nuestras prioridades, por eso es probable que siempre haya más hombres que mujeres en puestos directivos ¡y no pasa nada!.

–¿Es partidaria de las cuotas para alcanzar la igualdad?

–No. Creo en la valía y las habilidades personales y cualidades profesionales.

–¿Las tecnologías qué oportunidades ofrecen?

–La perfecta conciliación entre la vida personal y profesional. El teletrabajo es una gran ayuda.

