"El ganador es un particular, no una peña. De momento no sabemos quién puede ser"

Felicidad a raudales es la que había este sábado en la Administración de Loterías nº1 de Santa Marta de Tormes. A uno de sus clientes le ha cambiado la vida de plumazo. Gracias a un premio de 4,5 millones de euros de la Bonoloto de este viernes. El nombre del afortunado es una incógnita y probablemente lo seguirá siendo. Lo que está claro es que el boleto lo selló un particular y no una peña. "Nosotros tenemos peñas de la Primitiva y la Quiniela, pero no de Bonoloto. Por lo tanto es un particular. Lo que no sabemos es si es un vecino de Santa Marta, de algún pueblo cercano o alguien que simplemente estaba de paso", asegura Amós Sánchez, trabajador de la Administración de Loterías enclavada en el número 68 de la carretera de Madrid.

"En estos casos es normal que no se sepa quién es el ganador. Incluso puede que él mismo tarde en enterarse", reconoce.

Sánchez afirma que es el mayor premio que ha dado esta Administración a lo largo de sus 30 años de historia en los que ha tenido diferentes gerentes. Hasta ahora el récord de millones repartidos de una tacada estaba en los 2,4 millones de euros que se repartieron en el año 2002. Fue gracias al 31.203, tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de aquel año.

