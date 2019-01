Conoce a Ana María Escribano Sánchez, una de las cuatro ponentes de eWoman

La responsable de depuración de aguas de Madrid, de la empresa Aqualia, Ana María Escribano Sánchez, es una de las cuatro ponentes que participará el 31 de enero en el evento eWoman Salamanca organizado por LA GACETA y Prensa Ibérica y con la participación de la Junta de CyL sobre mujeres de éxito en el ámbito empresarial y en el entorno digital y tecnológico. Escribano, bióloga de profesión, con un máster en ingeniería y gestión medioambiental, suma 23 años en Aqualia donde ocupa un puesto de responsabilidad realizando labores de gerente. Trabajo que compatibiliza con la docencia como profesora colaboradora de la Escuela de Organización Industrial.

–¿Cuál es su labor como responsable de depuración de aguas de Madrid de Aqualia?

–Soy responsable de la explotación de una serie de contratos de depuración de aguas. Me encargo de la gestión de personas, control económico, relación con la administración, labor comercial...

–¿Qué es lo más difícil de su trabajo y lo más gratificante?

–Lo más difícil es la relación con las personas. Intentar aprovechar lo mejor de cada uno, que la gente trabaje en grupo y todo sume. Lo más gratificante es cuando te planteas un reto y ves que con la colaboración de todos y la pequeña aportación que tú has hecho sale para adelante.

–¿Cómo es trabajar en un sector muy masculinizado?

–Lo que hecho en falta es visibilizar a la cantidad de mujeres que hay en mi empresa que a veces no son suficientemente visibles. Que en las reuniones, como en la sociedad, haya más diversidad y no haya una jefe de producción y 15 hombres con cargos similares. Eso sí, yo en mi trabajo barreras como tal por ser mujer no me he encontrado. Desde que empecé hace más de 20 años he visto cambios sustanciales en los modos de dirección y en la propia forma de trabajar. Incluso de mis compañeros hombres, que al principio veías impensable que se cogieran tres días porque sus hijos no tuvieran colegio, ahora se cogen sus permisos y es algo normal. Se nota un cambio porque la dirección de la empresa está involucrada y vamos con los cambios sociales.

–¿Es compatible el éxito profesional con la vida familiar?

–He tenido la fortuna de tener siempre ayudas familiares. Mi madre me ha podido ayudar mucho y si no, hubiera sido imposible. Los primeros años de mis hijas fueron complicados porque se ponen enfermas, hay que jugar y estudiar con ellas, y con trabajos absorbentes es difícil. Pero no tengo la sensación de haber sacrificado grandes cosas y me siento afortunada. He conseguido por suerte, por mérito de mis jefes, compañeros, de mi marido... ir dando pasos y no me ha supuesto grandes renuncias. He conseguido un cierto equilibrio razonable.

–¿Cuáles son las claves del éxito profesional?

–Un poco de ayuda del entorno, fuerza interior, que te creas capaz y formación y capacidad.

–¿Cómo ha mejorado el trabajo con la revolución tecnológica?

–Ha habido una revolución total en la gestión de los servicios y redunda en mejorar los horarios. Los sistemas de control remoto en las instalaciones liberan tiempo. Esas nuevas tecnologías pueden permitir el teletrabajo y están ahí para utilizarlas.

–El emprendimiento femenino sigue por debajo del masculino, ¿las mujeres muestran cierto miedo a arriesgar?

–Yo creo que sí. Aqualia tiene programas de liderazgo y en todos, por mi experiencia, lo que ves es que las mujeres tenemos mucho miedo al fracaso porque se nos mira con lupa. A los hombres les viene innato desde pequeños eso de que tienen que arriesgar. Nosotras parece que llevamos grabado en los genes que no arriesgues porque te puedes equivocar. Hace que las mujeres a veces tengan ese miedo a emprender, a meterse en proyectos que no saben bien cómo van a terminar. Es el listón tan alto que las mujeres nos ponemos, pero el fracaso forma parte del éxito. Hay que perder el miedo a equivocarnos. En un reto, si sale bien perfecto, y si no, pues algo aprenderé para el siguiente.

–¿Qué le diría a las mujeres para que lucharan por sus sueños?

–Que tengan sueños y que intenten saltar todos los obstáculos para conseguir aquello que quieren. No cejar en el empeño. Evidentemente requiere esfuerzo y sacrificar muchas cosas. Dedicar mucho tiempo a la formación e intentar concienciar al entorno de que si estás bien y consigues lo que quieres pues va a ser mejor para todos. Trabajo, trabajo y trabajo.

