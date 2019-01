El rostro de los mayores que viven solos en Salamanca

"La otra noche me caí. Pero como no doblo las rodillas, llame al botón del Ayuntamiento, y me quedé en el suelo esperando hasta que vinieron a casa a levantarme. Aunque sé perfectamente como funciona el servicio de teleasistencia, tuve una equivocación o me dio la ansiedad y apretaba el botón pero no lo soltaba y, por lo tanto, no me escuchaban lo que les decía. Sé que ellos me oyen aunque yo no les oiga. Y, claro, mi hija sufrió un ataque de ansiedad porque la avisaron para decirle que su madre apretaba el botón pero no contestaba". Así cuenta el accidente que sufrió hace unos días María Rubio, una vecina de Salamanca de 81 años, que vive sola desde que falleció su marido hace siete.

Se siente afortunada porque cuenta con el respaldo de sus hijos, quienes varias noches por semana van a dormir a su casa, la llevan a desayunar fuera o incluso se van "de vinos" con ella. "Una amiga se viene a cascar conmigo y cuando no me doy cuenta me limpia parte de la casa", explica tras destacar el apoyo que el Consistorio le da a través de los servicios de teleasistencia y comida a domicilio. "Hay mucha gente que no tiene toda esta ayuda, yo la tengo y por eso doy gracias a Dios. Te sientes segura y protegida", explica. Y es que una simple caída puede resultar fatal para una persona mayor que vive sola, como María. Ella tiene dos hernias discales, "los huesos destrozados" y no puede levantar mucho peso con las manos. Se mueve con dos muletas, pero, gracias a la ayuda familiar y municipal que recibe, no ha dejado de seguir yendo a jugar la partida con los amigos o a pasear. "Pero, vamos, la primera ayuda que llega es la de la teleasistencia cuando les llamas", subraya encantada con la prestación municipal. "Si no tuviera esta ayuda lo pasaría muy mal", recalca insistiendo en que siempre ha sido una persona a la que le gusta valerse por sí misma y vivir en su casa.

Por su parte, Marina Martín, de 91 años, vive sola desde hace 39 años, cuando falleció su marido. Tienes tres hijos y solo uno de ellos vive en Salamanca. Pese a la distancia, ellos no dejan que se sienta sola. "Me llaman todos los días. Hay días que hablo con ellos hasta tres veces porque no quieren que esté sola, pero yo no estoy para ir de allá para acá. Estoy muy a gustito en mi casa", apunta antes de explicar que cuenta con varias horas del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento, y también teleasistencia.

"El brazo derecho casi no lo muevo. Para vestirme, hay días que me veo muy mal", explica insistiendo en que, tras una vida dedicada al trabajo, personas como ella merecen tener más ayudas ya que la pensión casi no le da para afrontar todos los gastos. Pese a ello, María, con cuatro nietos y dos biznietos, no quiere quedarse encerrada y sigue apuntándose a todas las actividades que puede. "A todos los cursos que hay voy porque siempre he sido muy activa". Según cuenta, empezó a trabajar con 12 años durante la posguerra cuidando niños. "Teníamos doce segadores, dos pastores, cuatro temporeros y la señora de la casa tenía diez hijos. Nos juntábamos treinta para comer. Me tiraba al suelo a fregar los suelos. Me ha tocado hacer de todo". "Para nosotros, tenía que haber una pequeña recompensa. Yo no pido lujos", insiste subrayando que sus hijos, dos de ellos ya jubilados, se han esforzado para que tenga calefacción y una vivienda con ascensor. "Conozco gente que ha ido a residencias y ha durado 20 días. Y con lo que me dan de pensión donde voy", concluye.

"Pasé del bullicio de 11 hijos en casa a la soledad"

Julián Corrionero cumplirá 91 años en los próximos días. Hasta hace quince años, el hogar familiar siempre era sinónimo de bullicio y era difícil hacerse hueco entre un silencio que ahora rebota entre las cuatro paredes de la vivienda. "He tenido once hijos y siempre ha habido compañía y alegría en esta casa", recuerda sobre una etapa en la que "por ley de vida" su larga familia de descendientes se ha ido casando y haciendo su vida, varios de ellos fuera de Salamanca.

Aunque reconoce que en el momento que descuelga el teléfono, rápidamente sus hijos —sobre todo uno de ellos que trabaja en el garaje situado debajo de su vivienda— acuden a su llamada, también asume "que es difícil acostumbrarse a la soledad". "Se nota en cualquier momento del día", asume.

Para evitar accidentes y garantizar una respuesta rápida, hace unos años decidió darse de alta en la teleasistencia municipal. "Me aporta tranquilidad porque llevas un colgante en el que te pueden atender en apenas diez minutos". Por el momento, tan solo lo ha tenido que utilizar para probar que el funcionamiento era correcto. Hace menos de seis meses, caminaba siete kilómetros diarios, pero un dolor en la rodilla y un catarro le han dejado sin salir de casa desde la noche de Reyes y han reducido sus paseos. No necesita apoyos para hacer la comida y en los casos que está enfermo o que tiene dificultades para realizarla recibe la colaboración de sus hijos. "Ahora lo llevo un poco peor, pero tengo a mis hijos muy atentos a cualquier cosa que me pase. Siempre encontramos una excusa para juntarnos", subraya.

Rompen un cuadro de una exposición tras quejarse la alcaldesa de Las Casas del Conde de que aparecía su marido

Orden a los dueños del palacete del paseo de la Estación para que realicen una reforma de 108.000 euros

Los agentes de la Policía Local aumentarán su 'huelga de celo' con la doble fila