Los radares disuasorios de Salamanca

Puede que sea en una semana, en un mes o en más tiempo, pero actualmente ninguno de los nuevos radares de Salamanca está operativo. Sin embargo, sin que hayan empezado a multar y ayudados por los avisos de su instalación difundidos a través de los medios y las redes sociales, ya están ejerciendo el efecto disuasorio perseguido por el Ayuntamiento, que insiste en que la instalación de estos aparatos va estrechamente ligada a la reducción de atropellos en la zona. A ello ha contribuido que durante las últimas semanas en las nueve cabinas que se empezaron a instalar a principios de otoño, los conductores han visto técnicos trabajando en ellas.

No los están activando, sino que están sometiéndose a las mediciones y la calibración necesaria para que el Centro Español de Metrología los homologue y dé su autorización para su puesta en funcionamiento. Así, lo confirma el concejal de Policía, Emilio Arroita. Por lo tanto, las nuevas cajas instaladas en Luis de Camoens, Cipreses, Jesús Arambarri, Hilario Goyenechea, Vía Helmántica, Cordel de Merinas de Vistahermosa, Lasalle y las dos de Canalejas, por las que rotarán los dos cinemómetros que han adquirido recientemente el Ayuntamiento, aún no sancionan. Y no está claro en qué fecha empezarán a hacerlo.

