Los enigmas que se esconden detrás de la fachada de la Universidad

Cinco siglos la contemplan. Quinientos años de misterio, intriga, incógnitas e interrogantes. Pues a pesar de los múltiples, prolijos y exhaustivos estudios que jalonan su devenir histórico, la iconografía de la fachada de la Universidad de Salamanca sigue siendo un enigma. No hay autor que se adentre en su simbología que no ofrezca su propia y personal teoría, unas veces coincidente con trabajos anteriores, pero en la mayoría de las ocasiones aportando una visión totalmente innovadora. Así lo hicieron en el pasado Cirilo Flórez, Luis Cortés o Eduardo Azofra, entre otros. Y más recientemente Pablo Andrés Bravo y María Eugenia Bueno. Y es que los misterios de la portada plateresca de las Escuelas Mayores siguen siendo una fuente inagotable de estudio.

A las teorías, reflexiones y análisis efectuados por los autores ya mencionados hay que sumar el que desde hace más de dos décadas viene realizando la profesora, ya jubilada, del Estudio Salmantino Paulette Gabaudan, unas veces en forma de artículos de investigación y en los últimos años en formato libro. Así, bajo el título "Un imperio mítico" (editado por la Universidad de Salamanca), esta investigadora ha ido desvelando paso a paso y casi a cuentagotas los enigmas que encierra la fachada de la Universidad hasta, según sus palabras, dar con la clave de su simbolismo y de su autoría intelectual. Para lograrlo, ha publicado tres ediciones corregidas de "Un imperio mítico", la última presentada este mismo año y que se ha convertido en todo un fenómeno literario.

La primera entrega voló en pocas semanas y Ediciones Universidad de Salamanca ya ha lanzado una segunda. "Para mí representa un honor el poder publicar en la Universidad y más aún el hecho de que el libro haya tenido tan buena aceptación", confiesa la autora.

Y después de tantos años de investigación y tres publicaciones, esta nonagenaria investigadora reconoce que con esta última edición de "Un imperio mítico" pone fin a sus indagaciones sobre la fachada de la Universidad, un trabajo que tan buenos momentos le ha reportado.

"Aunque otros no tanto", confiesa Gabaudan, para quien el sorprendente éxito de la última edición compensa todos los sinsabores anteriores.

Y es que por el camino han quedado más de veinte años de investigación. Su labor se remonta a principios de los años noventa cuando, fallecido su marido, el catedrático Luis Cortés, decide continuar con su labor, publicar algunas de sus obra inacabadas y abrir su propia línea de investigación. Pues, como ella misma comenta, "siempre me había preguntado por qué en la fachada aparecen las figuras de Hércules y de Venus". En el caso de Hércules lo tenía claro: "representa al emperador Carlos V". Pero, ¿qué ocurre con Venus? Esa era la gran pregunta que durante años se ha hecho esta investigadora. "Y me vino la chispa: me acordé de la Eneida, encargada por Augusto a Virgilio para su propia glorificación, donde se recurre al viejo mito del nacimiento de Roma, donde Venus guía a Eneas hasta Italia. César y Augusto aprovechan este mito y convierten a Venus en su madre mitológica y, por tanto, en la madre del Imperio Romano", señala Paulette Gabaudan, consciente de que Carlos V representa la renovación del propio imperio romano.

"Por tanto, nos recuerda a la Eneida este es su hilo conductor", subraya. No hay que olvidar que en el cuerpo central de la fachada están representados, junto al Emperador Carlos V, las figuras de Sibila, Trajano, Escipión y Marco Aurelio. Y que en el cuerpo superior, junto a Venus están Baco y César y flanqueando a Hércules se sitúan Augusto y Alejandro Magno. "Todas figuras virtuosas", apostilla. "Pero su identificación no fue nada fácil el trabajo fue enorme. Me tiré un año entero recorriendo bibliotecas, primero las de Salamanca, pero también Madrid, París, Bruselas...", confirma Gabaudan.

Roto el primer misterio y desvelado el enigma del cuerpo superior, el interrogante se centra ahora en el segundo cuerpo de la fachada, donde los emblemas del Emperador conviven con dos figuras en cuya identificación no todos los autores coinciden, pero a los que Paulette Gabaudan pone nombre gracias a las "Ordenanzas" del canciller Gattinara (sobre emblemas y armas del Imperio) que descubre en una de sus múltiples visitas a los archivos y bibliotecas. De estas investigaciones deduce que las dos figuras son Carlos V y la Reina Juana, su madre, y no la emperatriz Isabel, como en más de una ocasión se pensó -"incluso a mí me llegó a desconcertar pues siempre pensé que era la emperatriz", reconoce la autora-. El estudio de las monedas de la época ha sido clave para llegar a esta conclusión.

Y es que reflexión tras reflexión y a base de atar hilos, Gabaudan descubre que el canciller Gattinara (ministro, consejero y guía del emperador) tiene muy en mente el Imperio Romano y aspira a la unidad del mundo bajo un mismo mando: el de Carlos V y así lograr la paz y poner fin a las guerras, "que era el sueño dorado de la época", comenta esta investigadora, quien después de tantos años de trabajo se atreve a afirmar que el autor intelectual del programa iconográfico no es otro que el canciller Gattinara, es decir, el propio Carlos V, quien corrió, por tanto, con los gastos de su construcción.

Y, entonces, ¿cuándo se iniciaron las obras? Esta es otra de las preguntas que aún no tiene una respuesta. Algunos autores la sitúan en 1518 otros la fijan en 1525 Paulette Gabaudan establece dicha fecha en 1523, el mismo año en el que el Emperador sofoca por completo la revuelta de los Comuneros. "Y en lugar de castigar a la Universidad y llevarla a otra ciudad, como pedían algunas voces de la corte, Carlos V regala a la institución esta impresionante fachada, para gloria del propio emperador", argumenta Gabaudán, consciente de que esta era una práctica habitual del monarca: "Cada vez que resulta vencedor de un conflicto, en lugar de promulgar un castigo lo que hace es compensar a los vencidos con una gran obra de arte".

Por eso, para esta investigadora, la facha de la Universidad de Salamanca ha sido "una respuesta grandiosa a unos rebeldes". Pero, ¿cómo justificar esta teoría? No es fácil, ya que hasta la fecha no se ha encontrado ningún documento en el que quede reflejado el autor y la cuantía destinada a su realización. "Y en parte es lógico que en la Universidad no haya ningún documento, ni siquiera en los libros de claustro, ya que la institución sencillamente no pagó la obra es más, está en contra de ella, pues no es de su agrado ver una fachada que glorifica al emperador", argumenta Gabaudan. "Tal vez las pruebas estén en el archivo del canciller Gattinara, que se encuentra disperso y sin clasificar", aclara esta investigadora.

Y el propio lema plasmado en las piedras doradas de la fachada así lo confirma: "Los Reyes a la Universidad y la Universidad a los Reyes". "Por un lado, es una mano tendida, una muestra de paz y perdón del monarca pero también una muestra de sumisión por parte de la Universidad con el objetivo de que no se vuelvan a repetir las revueltas", concluye Paulette Gabaudan.

"EL GRAN RETABLO DE LA FACHADA HA SIDO PAGADO POR LA CORONA"

Desvelar los enigmas que encierra la iconografía de la fachada de la Universidad de Salamanca y descubrir su autoría son dos de los misterios que tratan de esclarecer los estudiosos de esta joya del plateresco a través de sus publicaciones. Entre ellos está el de Paulette Gabaudan, quien en su reedición de "Un imperio mítico", no solo ofrece una explicación del sentido mitológico que guardan las figuras y ornamentos de la facha de las Escuelas Mayores, sino que también se atreve a señalar que tan impresionante obra escultórica fue encargada y sufragada por el emperador Carlos V. "El canciller Gattinara es el autor del programa iconográfico por tanto, se puede decir que el gran retablo de la fachada ha sido pagado por la Corona", subraya Gabaudan, quien a través de un hilo argumental muy elaborado y documentado echa por tierra las teorías de aquellos que defienden que la portada fue un encargo de la propia Universidad. "La Universidad quedó muda ante la obra realizada. Y si no se han encontrado nunca contratos en la contabilidad del Estudio salmantino es sencillamente porque la Universidad no pagó la obra. Fue una respuesta grandiosa a unos rebeldes. Y aporto pruebas para demostrarlo, no intuiciones", subraya esta profesora ya jubilada de la Universidad de Salamanca y gran entusiasta de la historia y del arte.

Pero lejos de aparcar sus investigaciones -tiene ya 94 años-, Gabaudan sigue activa y cada día se enfrenta al ordenador con un nuevo proyecto ya en marcha. El estudio de la fachada de la Universidad ya está cerrado, pero actualmente trabaja a marcha forzada en un nuevo encargo: una edición de "La Chanson", de Roland, traducida al castellano en verso. "No me aburro, no", afirma.

