El estreno de la serie japonesa más salmantina

Este jueves la multinacional Amazon, a través de su canal multimedia Amazon Prime, emite en exclusiva y en 180 países de todo el mundo, entre los que se encuentra España, la nueva serie japonesa Magi: The Tensho Embassy. Rodada por la productora barcelonesa b-mount Film y las japonesas TBS Vision Inc y Cross Media, LA historia se presenta en 10 capítulos, ocho de los cuales se han rodado en diferentes localizaciones de España, concretamente en Salamanca, Valladolid y Cádiz.

El trabajo de localización y asesoramiento realizado por Salamanca Film Commission ha permitido atraer hasta la ciudad esta producción que supondrá una importante promoción para nuestro destino, y contribuye a reforzar la visibilidad del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, en algunos de cuyos espacios más señalados (Patio de Escuelas Menores, Capilla de las Escuelas Mayores, Facultad de Filología y Colegio Fonseca) se rodaron varios de los capítulos.

Mariona Carrera, productora ejecutiva de b-mount Film, explica: "estamos orgullosos de haber encontrado en España unas localizaciones a la altura de la historia y del guión". El Edificio Histórico de la Universidad, el Patio de Escuelas Menores, la Catedral, la Universidad Pontificia, el Palacio de la Salina, el Colegio Fonseca, el Convento de San Esteban, la Calle Compañía, la Plaza Anaya, la Plaza San Boal, la Plaza Juan XXIII, el Puente Romano o la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca se transformaron para rodar la ficción en el Vaticano, la sede la Compañía de Jesús, el Escorial, en calles y palacios florentinos, e incluso en un hospital de la época, recreando así en Salamanca espacios ubicados en varias partes del mundo.

Salamanca Film Commission contactó en enero de 2018 con TBS Vision Inc/Cross Media y b-mount Film con el fin de ofrecer la ciudad como espacio de rodaje de Magi. A partir de esa fecha se sucedieron diferentes viajes de localización en los que se valoraron edificios y calles, además de realizar numerosos estudios de logística y viabilidad del rodaje. Finalmente, el rodaje se produjo entre el 14 y el 28 de mayo, siendo el Patio de Escuelas Menores el espacio en el que comenzaron las grabaciones.

Debido a la complejidad del rodaje, el Ayuntamiento ha colaborado con el trabajo de la Policía Local, los servicios de limpieza, alumbrado, ingeniería civil, mantenimiento, aguas, parques y jardines€ además de ceder La Torre de los Anaya/Palacio de Abrantes como centro logístico para rodaje, lugar en el que ya se instaló maquillaje y vestuario; también se utilizó el aparcamiento de la Charrería como campamento base para vehículos pesados.

La miniserie ha contado con una amplia presencia salmantina: 10 técnicos de la ciudad formaron parte de la plantilla de trabajo de la serie, además la productora convocó en La Torre de los Anaya un casting para la selección de 100 figurantes, al que se presentaron 576 personas. También se ha aportado formación, ya que tres estudiantes de las Facultades de Comunicación de la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia fueron seleccionados para que realizar sus prácticas en el rodaje.

Magi, dirigida por el reconocido realizador japonés Shunichi Nagasaki, al frente de producciones como Heart, Beating in the dark y The Witch of The West is Dead, entre otras, narra la historia real del viaje que, durante 8 años, realizaron 4 niños japoneses en el siglo XVI por Europa, los llamados niños Magi (mágicos). La misión, que entonces se denominó la Embajada Tensho, fue recibida por el Rey Felipe II y el sumo pontífice.

Este hecho histórico, que ahora por primera vez se convierte en una producción cinematográfica, se considera el inicio de las relaciones diplomáticas entre Japón y Europa, que este año cumplen 150 años.

Magi: The Tensho Embassy, que cuenta con la interpretación de actores españoles como Simon Andreu o Fernando Gil, ha sido uno producción de tres años de trabajo y cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como la Embajada de Japón, Salamanca Film Comission, Turismo de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia, Convento San Esteban, Ayuntamiento de Valladolid, Turismo de Valladolid y Valladolid Film Office, entre otras entidades.

El Papa acepta la renuncia de Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo

Un coche se empotra contra un semáforo en la Vía Helmántica

Los "caminos de cabras" de la provincia de Salamanca