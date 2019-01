El nuevo Coordinador en la Sociedad Española de Neurología es salmantino

El neurólogo salmantino Juan Fortea Ormaechea acaba de ser elegido como Coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cargo que desarrollará durante los próximos dos años.

Natural de Salamanca, el Dr. Juan Fortea es neurólogo especialista en enfermedades neurodegenerativas. Desarrolla su actividad en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo?? de Barcelona, donde lidera el laboratorio de neuroimagen dentro de la Unidad de Memoria del Hospital, y es, asimismo el coordinador de la Unidad Alzheimer Down de la Fundación Catalana de Síndrome de Down. Esta unidad multidisciplinar, mundialmente pionera, es la unidad de referencia de toda Cataluña para la patología neurológica asociada al síndrome de Down, cuyo principal objetivo es investigar los mecanismos que conducen a la enfermedad de Alzheimer en esta población.

Su actividad clínica y de investigación se ha centrado en el estudio de la enfermedad de Alzheimer esporádica y genéticamente determinada. Es el investigador principal de varios proyectos de investigación centrados en estudios multimodales de líquido cefalorraquídeo e imagen por resonancia magnética que han producido numerosas publicaciones de alto impacto, y por los que ha recibido varios premios. Entre sus principales hallazgos destaca la propuesta de un modelo bifásico de cambios corticales asociados a la enfermedad de Alzheimer preclínica o los realizados con el proyecto "Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging Initiative".

El Dr. Juan Fortea es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, Doctor en Medicina por la Universitat de Barcelona y especialista en Neurología por el Hospital Clínic de Barcelona. Además es Máster en Ciencias Clínicas por la Universitat de Barcelona y Máster en Metodología de la Investigación, Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Los Grupos de Estudio de la SEN tienen el objetivo de aunar a los miembros de la sociedad científica, dependiendo de su grado de especialidad en las diferentes patologías neurológicas o en el interés mostrado por temas relacionados con otros aspectos de la especialidad, y son los encargados de potenciar y desarrollar la investigación y la formación continuada de cada área.



García Carbayo: "Salgo a ganar pero estoy preparado para un tripartito, cuatripartito o lo que haga falta"

Continúa la búsqueda del niño que se cayó a un pozo de 150 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro

El Hospital de Salamanca espera que Sanidad aumente el número de trabajadores cuando se abra el nuevo centro