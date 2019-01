El Hospital de Salamanca espera que Sanidad aumente el número de trabajadores cuando se abra el nuevo centro

La dirección del Hospital de Salamanca está en pleno proceso de estudio sobre las necesidades de personal que existirán cuando se produzca el traslado al nuevo edificio.

La notable diferencia de tamaño en comparación con el actual Complejo, y la referencia de lo que ya sucedió en León y Valladolid cuando inauguraron sus hospitales, hacen prever un considerable aumento de plantilla durante los próximos años.

El número de trabajadores en la sanidad de Castilla y León ha crecido un 2,33% durante la última década, según datos oficiales del Registro Central de Personal. Las cifras de Salamanca están por debajo de esta media —hay 56 trabajadores, un 1,14% más que en 2008—, y bastante más lejos aún de la dinámica registrada en León y Valladolid. Se da la circunstancia de que ambas provincias han estrenado hospital durante el periodo de estudio: el que va desde 2008 hasta 2018.

Valladolid estrenó en 2009 el nuevo Hospital Río Hortega y la sanidad pucelana ha visto como su plantilla crecía desde entonces en 731 profesionales: un 10,56%. Por su parte, el Complejo Asistencial de León inició una ambiciosa remodelación en 2000 y concluyó en 2012. El número de trabajadores en la sanidad de León también creció durante la última década. Concretamente, 499 personas más, lo que supone una variación del 8,58%.

Desde el Complejo Asistencial de Salamanca no entran a valorar si este notorio aumento de personal del que se han beneficiado León y Valladolid es causa directa del crecimiento de sus hospitales, pero sí tienen la confianza en que la puesta en marcha del nuevo recinto hospitalario salmantino vendrá acompañada de un refuerzo en sus plantillas orgánicas. ¿Cuánto? "No es posible dar una cifra porque justo ahora estamos con el estudio para redimensionar las plantillas, pero esos cálculos no son vinculantes, porque luego es Sacyl quien tiene que decidir", apuntan fuentes hospitalarias.

En la Consejería también consideran que "es pronto para saber las necesidades del nuevo edificio" y puntualizan que "cada Hospital tiene sus propias circunstancias y no existe una norma general".

En todo caso resulta evidente que algunos van a necesitar refuerzos. Sirva como ejemplo el crecimiento que van a experimentar servicios como el Hospital de Día, donde los puestos de tratamiento se van a duplicar —de 45 a 97— y el espacio reservado casi se multiplicará por cinco: de 900 metros cuadrados actuales a más de 4.300 metros a partir del próximo año. Eso tiene que venir acompañado de un aumento de personal que, en este caso, será sobre todo de Enfermería.

Urgencias es otro de los departamentos que también verá como su superficie se triplica: 90 salas que se dividen en 75 del área de adultos, 2 del área obstetricia y 13 del área pediátrica.

La contrapartida de la balanza es la Atención Primaria, donde solo en la provincia de Salamanca está previsto que se jubilen más de 40 médicos a lo largo del presente año, y apenas hay sustitutos en la bolsa de trabajo para poder ocupar esas vacantes.

Los sindicatos consideran que en las cifras sanitarias existe algo de 'trampa' y que, en realidad, no se ha contratado a tanta gente nueva como apunta el registro, sino que "han aflorado muchos puestos que estaban funcionando desde hace tiempo por encima de plantilla, y que en los últimos años se han incorporado formalmente a las plantillas orgánicas".