García Carbayo: "Salgo a ganar pero estoy preparado para un tripartito, cuatripartito o lo que haga falta"

Carlos García Carbayo (Salamanca, 1962) ha pasado de ser un leal y discreto colaborador y concejal de Alfonso Fernández Mañueco a un alcalde que se niega a que los cinco meses que quedan para las elecciones sean un mero periodo de transición. Salmantino de "pura cepa" y licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, transmite determinación para acometer los proyecto que están en marcha y para presentarse en mayo ante los salmantinos como la única opción que le puede ofrecer a la ciudad futuro y estabilidad.

–¿Cómo y quién le ofreció ser el candidato a la Alcaldía de Salamanca?

–Lógicamente mi partido. El presidente regional, el presidente provincial, y lógicamente con la anuencia y el apoyo también de la dirección nacional. Y estoy agradecidísimo a los dirigentes de mi partido y, sobre todo, a los militantes de mi partido, que desde siempre me han acogido con un cariño extraordinario.



–Lleva mucho tiempo ya en política, pero siempre desde un plano discreto y sin hacer demasiado ruido; ¿se imaginó alguna vez en primera línea?

–Yo he gozado de la confianza sobre todo de Alfonso Fernández Mañueco. Para nadie es un secreto que mi carrera se ha desarrollado a su lado desde hace muchos años, desde el año 2001 en el que yo empecé a trabajar con él en la Consejería de Presidencia de la Junta y desde entonces yo con él me he sentido muy a gusto, casi ha sido un paso natural, una transición sin dolor, poquito a poco, poquito a poco y en un determinado momento se considera por parte de nuestro partido que estás en condiciones, en disposición, de dar ese paso. Se me propuso y yo encantado.

–¿Sería posible después de las elecciones reeditar el acuerdo con Cs? Por lo que dicen las encuestas será difícil que un partido tenga mayoría absoluta y en Andalucía ya no han sido suficientes dos formaciones políticas.



–Bueno, de entrada yo no cedo ni un milímetro y lo que quiero es todavía ganar más posiciones. Salgo a ganar, soy ambicioso, salgo siempre a conseguir el máximo porque quiero gobernar, y como quiero gobernar haré todo lo posible por ganar. Lo primero, conseguir el mayor número de votos y en un escenario en el que no hubiera una mayoría absoluta, estoy dispuesto lógicamente a intentar llegar a acuerdos porque es mi obligación. Quiero gobernar porque vamos a tener un proyecto que es muy atractivo para los ciudadanos de Salamanca. Además, los salmantinos creen en el Partido Popular. Nos han otorgado durante muchos años la confianza porque saben que tenemos programas y los cumplimos, y aportamos un valor en estos momentos muy importante, el valor de la estabilidad que necesitan Salamanca para que todos estos proyectos salgan adelante y se consoliden. Creo sinceramente que el PP es en estos momentos el único partido que puede ofrecerle a la ciudad esa senda de futuro y de estabilidad que necesitamos.



