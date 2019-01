El padre de Mari Luz Cortés en Salamanca: "Con la prisión permanente revisable bajarían los delitos"

Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mari Luz, asesinada hace diez años en Huelva cuando solo tenía cinco años de edad, ha incidido esta mañana en Salamanca sobre la necesidad de la no derogación de la prisión permanente revisable, una medida que a su juicio ayudaría a bajar el índice de criminalidad.

El andaluz ha participado en la mañana de este miércoles en un debate sobre la continuidad o no de esta polémica cuestión en el Colegio San Agustín de la capital. En un encuentro previo con los medios de comunicación, Cortés ha afirmado que dos de los objetivos de la prisión permanente revisable es precisamente la equiparación del daño que se produce a la víctima y la prevención, para que el autor no vuelva a cometer un delito. "Que no pueda tener acceso a la libertad mientras no demuestre que esté reinsertado".

En las jornadas educativas también ha participado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien ha insistido en que la corporación está mayoritariamente en contra de la aplicación de esta medida y ha recordado la necesidad, con todo el respeto a las víctimas, de no legislar en caliente.

