El Centro de Láseres desarrollará un novedoso sistema para neutralizar ataques de drones

El Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU), ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, trabajará en los próximos dos años en el desarrollo de un novedoso prototipo para neutralizar posibles ataques de vehículos no tripulados mediante el uso de tecnología láser.



El Ministerio de Defensa lanzó el pasado mes de junio la convocatoria del proceso de selección de proyectos de I+D susceptibles ser incluidos en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente) y la propuesta presentada por el Centro de Láseres Pulsados ha sido la única seleccionada dentro de la temática "Armas de energía dirigida mediante láser de alta potencia".



En colaboración con la empresa Escribano Mechanical and Engineering, ubicada en Madrid, y el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), el CLPU tratará de crear un sistema de guiado de láser pulsado de alta potencia para el ámbito militar. "Se trata de generar, con la tecnología que tenemos, láseres que sirvan de defensa contra un misil u otro tipo de amenazas, como los aparatos no tripulados", explica Luis Roso, director del centro incluido en el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares.



Sirva como ejemplo de lo que se pretende hacer lo sucedido en el aeropuerto inglés de Gatwick hace unas semanas cuando varios drones sobrevolaron la zona, provocando el cierre del aeródromo. "Se trata de buscar la manera de que, ante una situación de ese tipo, un láser puedan inutilizar los drones", apunta Pedro García.



El Ministerio de Defensa subvencionará con 450.000 euros el proyecto, el 80% del coste total, que es el máximo posible para las propuestas lideradas por universidades o centros de investigación, y el Centro de Láseres tendrá 24 meses para desarrollar un prototipo que después la empresa especializada en defensa con la que colaboran transformará en un dispositivo, aportando el 20% restante, y en caso de que funcione adecuadamente, se encargará de comercializar el sistema para plataformas de defensa.



Pedro García, gerente del CLPU, explica que, además, en el caso de que se genere una patente, será compartida por el centro y la empresa, e insiste junto a Luis Roso en la importancia de transferir el conocimiento. Además, la iniciativa supondrá la contratación de una o dos personas centradas en llevar a cabo el prototipo.



La propuesta del Centro de Láseres fue seleccionada junto a otras 21 ideas, mientras que 25 han quedado en reserva. Tal y como se recoge en la convocatoria del Ministerio de Defensa, es requisito imprescindible de todos los proyectos demostrar una funcionalidad militar y, además, suponer una novedad tecnológica significativa, que satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio.





Los radares fijos en Salamanca multan a un conductor cada cuarto de hora

El consejero delegado de Azucarera asegura que no se plantean cerrar fábricas

Salamanca vive con ilusión el sorteo del Niño tras la fiebre de El Gordo