El antiguo edificio del centro de menores Los Molinos será derribado

Tras casi siete décadas en pie, el antiguo edificio de la residencia juvenil Los Molinos del Tormes será derribado. La Junta de Castilla y León, a través de Gerencia de Servicios Sociales, ha licitado por 167.317 euros —IVA incluido— la demolición de estas instalaciones del barrio de Tejares, situadas entre la avenida de Juan Pablo II y la calle Fray Diego Tadeo González.



Dado que el inmueble se encuentra en un estado de "ruina técnica" y que el centro de acogida para jóvenes de entre 14 y 18 años se ha trasladado a unas infraestructuras más modernas muy próximas, la administración autonómica está decidida a echarlo abajo con cargo al presupuesto de 2019.



Aunque no presenta una situación de "colapso inminente", el edificio, que no está sometido a ningún tipo de protección por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sí tiene "deficiencias importantes a nivel estructural", según señala la propia Junta en una memoria, que incide en las grietas que recorren las paredes y los forjados.



Con estructura de hormigón armado y muros de carga de ladrillo, el edificio será demolido completamente para dejar expedita la superficie de 486 metros cuadrados que ocupa actualmente esta construcción de dos plantas con sótano. Una vez contratadas las obras, la Junta estima que el derribo, así como la retirada de los escombros, se completará en tan solo un mes.



Excepto en la zona de la cubierta, donde sí serán necesario realizar labores a mano, el resto de la demolición se acometerá con una máquina retroexcavadora, ya que la infraestructura no se encuentra próxima a ninguna otra construcción. Por otra parte, también se eliminarán más de cien metros de la valla perimetral de la parcela, que se encuentra muy deteriorada.





