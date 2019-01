Hacienda deberá pagar intereses a 3.100 salmantinos por no haber ingresado aún la devolución

La Agencia Tributaria ha dejado más deberes pendientes de la última campaña de la Renta para este año. El organismo público aún no ha ingresado la devolución a la que tienen derecho más de 3.100 salmantinos, lo que le obligará a pagar intereses de demora a los afectados que no tengan la culpa del retraso. La cifra de este año es superior a la del pasado, ya que entonces solo hubo 2.500 personas en esta situación. Afortunadamente, los contribuyentes a los que todavía no ha abonado su dinero son una pequeña parte de los que presentaron la declaración y les salía a devolver. Otros casi 116.000 ya tienen en sus cuentas el dinero que les corresponde.

Los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria reflejan que a 31 de diciembre había ordenado la devolución a 115.771 personas de las 118.913 que tenían derecho a ella en la provincia. Por lo tanto, a Hacienda le quedaba por abonar el dinero a 3.142 salmantinos. El organismo público estaba obligado a realizar el ingreso antes de que acabara el año. En los supuestos en los que no va a cumplir el plazo, y siempre y cuando las causas no sean imputables al contribuyente, la Agencia Tributaria deberá añadir a la cuantía de la devolución los intereses de demora. En 2019 son los mismos que en 2018 al estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado, el 3,75%. Los intereses solo se pagan desde el 1 de enero y hasta el día en que ordene el pago.

La asociación de consumidores OCU recomienda a los afectados consultar el estado de la declaración en la web de la Agencia Tributaria dentro del apartado Renta 2017, seleccionando el enlace "Servicio de tramitación borrador o declaración (Renta WEB)". OCU recuerda que cuando Hacienda haya comprobado que la declaración es correcta, aparecerá un mensaje indicando cuándo será emitida la devolución. En principio, recuerda la asociación de consumidores, no es necesario que el contribuyente reclame el pago de intereses, ya que la Agencia Tributaria lo tiene que hacer de oficio. Con posterioridad a la devolución, el afectado deberá recibir una notificación de Hacienda informándole de los intereses que le corresponden.

