7 consejos para una cabalgata de Reyes segura

1. Prohibidos petardos y paraguas para caramelos.

Se recuerda la prohibición de uso de artefactos en la vía pública así como el uso de de paraguas de forma invertida durante el paso de las carrozas de sus Majestades para la recogida de los caramelos.



2. Autobuses gratis desde las 15:00 horas.

Los autobuses urbanos serán gratuitos desde las tres de esta mediodía hasta la medianoche. Debido a los cortes de tráfico se recomienda usar el transporte público. Las líneas afectadas por los cortes de tráfico utilizarán como itinerarios alternativos los más próximos a su recorrido habitual.



3. No dejar sin vigilancia a los menores.

Es conveniente apuntar el número de teléfono en el brazo o en una pulsera identificativa para poder localizar a los padres o madres en caso de pérdida, también se recuerda que, en la medida de lo posible, se controlen los movimientos de los niños y niñas.



4. En caso de pérdida...

Indica a los menores que el personal de Policía, Protección Civil, Cruz Roja o Guardia Civil, entre otros, les llevarán junto a vosotros. También es conveniente fijar un punto de encuentro.



5. No sobrepases vallas o cordones de seguridad.

También se debe evitar ubicarse en lugares peligrosos o inestables, así como no subir a los menores a vallas, contenedores, bancos, etc.



6. Evita las aglomeraciones.

Evita calles estrechas y aglomeraciones, ubica en el recorrido las vías de evacuación por si fuera necesario y mantenlas libres.



7. Puntos de atención.

Cruz Roja Salamanca ha establecido diferentes puntos de atención (en la imagen que se adjunta abajo) a lo largo del recorrido de la cabalgata donde los puedes localizar. Además en caso de incidencia, mantén la calma y localiza al personal de emergencias o llama al 112.







