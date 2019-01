El pequeño Yonatan, hijo de Yonatan Martín y Blanca Francisco, tiene el honor de ser el último salmantino de 2018 y llegó al mundo para decirle a Blanca "No llores mamá, que ahora estoy yo contigo".



La madre primeriza había perdido a su padre un día antes. "Mi padre estaba ingresado en la misma planta, pero en la otra punta. El mismo día del funeral me puse de parto. Puede que, incluso, desencadenado por una situación de estrés, pero no pasaba nada porque salía de cuentas igual", explica con la brutal entereza que le ha insuflado su hijo. "Sin duda que esta alegría nos ayudará a superar la tristeza. Sé que mi hijo va a tener siempre un buen ángel en el cielo", le dice al bebé mientras besa su frente.



El padre, muy ligado al deporte salmantino, confía en que su hijo también será un apasionado del deporte. Ambos parecen tener claro que no será el último. "Es el primero, pero no queremos que sea el último. No nos plantamos, y eso que lo pasé muy mal ayer", avanza Blanca. Su parto fue maratoniano: rompió aguas a las 10:00 del día de 31 y dio luz a Yonatan en torno a las 22:45.



"Hemos llegado justitos para ver las campanadas", bromean. "Las vimos abajo. En el móvil, pero no recuerdo ni qué canal pusimos. Creo que La 1", dudan.



Las próximas Nocheviejas serán muy diferentes para ambos y para el pequeño. "Hemos dicho que los días 31 el niño tendrá que soplar unas velas y luego comerse las uvas".





