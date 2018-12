Un paseo por la antigua sede del Banco de España en Los Bandos

Con el inicio del nuevo año comenzarán las obras de remodelación del antiguo edificio del Banco de España para su transformación en Centro Internacional del Español (CIE) de la Universidad de Salamanca, el proyecto estrella del VIII Centenario de la institución académica, aunque su construcción no ha podido empezar en el emblemático año 2018. La institución está a la espera de obtener la licencia municipal para demoler el edificio por dentro. Un buen momento para hacer un repaso a su histsoria.

Hace quince años que el Banco de España cerró sus puertas en Salamanca. Las exposiciones temporales organizadas en este tiempo no han impedido que, poco a poco, el estado de abandono haya ido "in crescendo". Hoy se puede hablar de un gran nido de palomas. Antes de que las máquinas arrasen el interior del gran bunker de hormigón, LA GACETA ha recorrido las instancias que recuerdan la historia del banco y de la sociedad de la época. Y es que, a mediados del siglo pasado, cuando se construyó, no solo fue el centro bancario de la ciudad, sino que el gran edificio incluía la vivienda del director del Banco de España y de sus empleados.

Fue Romualdo de Madariaga quien ideó el edificio neoplateresco de cuatro plantas y sótano para el solar del antiguo hotel Comercio hacia 1936. La Guerra Civil interrumpió las obras que retomó Liderman dándole un toque más alemán. Así se refleja en el mármol negro que aún comparte protagonismo en la planta baja con el gran lucernario. La luz natural que entra por las ventanas muestra algunos techos caídos y muchas humedades, también en la madera que cubre el despacho del director, con el escudo franquista.

