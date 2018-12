Miguel Pérez: "Es complicado que un violador se reinserte en la sociedad, casi imposible"

Profesor de Psicología en la Universidad de Salamanca, experto en psicopatología, prevención de la violencia de género y neuropsicología clínica aplicada a la violencia de género, Miguel Pérez desarrolla su trabajo como docente e investigador en la facultad "vecina" de Bellas Artes, donde estudió Laura Luelmo. Reconoce que no tuvo ocasión de conocer a la joven asesinada por Bernardo Montoya, pero sí ha hablado con algunos de los profesores que la tuvieron como alumna. Después de todo lo sucedido, hace hincapié en las dificultades para reinsertar a los violadores.

–El asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya ha reabierto el debate sobre la reinserción de los violadores. Como experto en psicopatología ¿qué opina?

–La teoría nos dice que todas las personas son rehabilitables y reinsertables, otra cosa es la práctica, ya que se necesitan muchos controles y el sistema ha demostrado que tiene fisuras por muchos sitios. Se puede echar la culpa a los psicólogos, a los funcionarios, al personal de penitenciaría... pero lo cierto es que es muy complicado sincronizar todos los engranajes que necesita el sistema para controlar que estas personas vuelvan a ser reinsertables. En la teoría sí son personas recuperables para la sociedad, pero la verdad es que es muy complicado en la práctica, necesitamos de muchas circunstancias para que la reinserción se produzca, de forma que lograrlo es casi imposible en la realidad. No se trata de un problema psicopatológico, sino de educación. Esta persona (Montoya) tiene más de cuarenta años de aprendizaje de un comportamiento antisocial que lo ha aprendido, que no es innato. Por déficits educativos, él y su hermano aprendieron ese comportamiento antisocial, no por un trastorno congénito psicopatológico, sino por un problema educativo adquirido, aprendido a lo largo de toda su vida.

–En este caso hablamos de un reincidente.

–Sí, lo que significa que los controles tenían que haber sido más exhaustivos, más pormenorizados y rígidos. Hay que dar una oportunidad a las personas, pero en estos casos tienes que tener una supervisión muy cercana y muy seguida, porque de lo contrario está demostrado que no es posible controlarlos.

–¿Y puede ser alguien malo por naturaleza?

–El porcentaje de personas que nacen malas por naturaleza es ínfimo, la mayor parte de las personas que reconocemos como malas han aprendido a serlo a lo largo de su vida. Desde el momento de nacer, somos lo que aprendemos, si nos enseñan a comportarnos de una determinada forma desde que nacemos, si a una persona se le está diciendo todo el tiempo que es mala, termina convenciéndose de ello y termina haciendo maldades, hay que educar en positivo, a convivir con los demás, en empatía, enseñando que la libertad es un bien preciado y hay que respetar la libertad de los terceros. Si eso no nos lo enseñan, no lo aprendemos.

–¿Supuestamente, cómo se reinsertan este tipo de presos?

–No conozco en detalle el sistema, lo lógico es que el equipo de psicólogos haga un programa de formación y de rehabilitación muy largo, no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, se necesitan años y hacer un seguimiento de la convivencia de este preso con el resto de los compañeros de prisión, con los funcionarios, hacer un chequeo de cómo le ven las otras personas en diferentes momentos de su vida. Hablamos de cinco, diez, incluso de quince años de rehabilitación.

–¿Es un tratamiento similar al que tiene que pasar un drogodependiente o una persona con otras adiciones?

–Es muy distinto porque las adiciones biológicas y neuropsicológicas son más sencillas de erradicar del cuerpo de la persona, y la adición posterior psicológica, tampoco requiere de mucho tiempo para que se solucione, sin embargo, las adiciones comportamentales son mucho más complicadas y cuanto más tiempo, más años hayan estado interiorizados esos comportamientos, más resistentes al cambio son.

–¿Es la prisión permanente la solución?

–No lo sé, eso es otro debate.

–¿Y en otros países cómo se actúa con este tipo de personas?

–España no es muy diferente a otros países europeos. Plantear que todos tenemos nuestro derecho a la reinserción tiene su problemática porque hay casos que eso requiere que el sistema sea muy consolidado y sin fisuras, y está claro que los sistemas francés, italiano, portugués, alemán y español han demostrado que no siempre funcionan bien. Hace falta que, en este tipo de casos, el sistema tenga un diseño más estudiado.