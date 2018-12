El 'efecto llamada' del Gordo: colas en Salamanca para comprar lotería de 'El Niño'

El efecto llamada del Gordo ya provoca largas colas en las administraciones y despachos de loterías que repartieron el primer premio para retar a la Diosa Fortuna con un objetivo: que los premios más cuantiosos en 'El Niño' vuelvan a caer en los establecimientos afortunados el pasado 22 de diciembre.

Lo saben bien en la administración de 'La Ranita de Salamanca' que repartió un décimo del primer premio y que desde la tarde del 22 de diciembre tiene largas colas a su puerta. "Desde el día del sorteo, hay colas por la mañana y la tarde, sobre todo gente nueva y eso que queda el acelerón fuerte a partir del 1 de enero", explica Miro Carballo, responsable de la administración situada en la calle Quintana.

Y es que el letrero en el que se refleja el primer premio junto a 'La Ranita' sirve de reclamo.. "Soy de Salamanca pero vivo en el Puerto de Santa María, oí que había tocado aquí y no me podía volver sin un décimo", explica Miriam Fraile que compartirá suerte en el sorteo del 6 de enero junto a su madre. De la misma opinión era Blanca Paradela que era la primera vez que se acercaba al establecimiento anexo a la iglesia de San Martín. "Solo juego en todo el año al Gordo y a 'El Niño', no había venido nunca, ¿por qué no va a volver a tocar aquí?", expresaba.

La administración que regenta Carballo se mostró convencida de que caería algún premio importante en Navidad y por ello realizó un gran pedido de décimos para 'El Niño'. Un riesgo que ha salido bien gracias al Gordo. "Estamos subiendo mucho las ventas, aunque arriesgamos no podemos estar más satisfechos", explica el responsable del establecimiento que aclara que la terminación en '7', la misma que el Gordo, no está siendo la más vendida.

"La gente es reticente a que se vuelva a repetir la terminación. Están cogiendo indistintamente", destaca. Juan José Llorente, abonado al mismo número desde hace 70 años que ahora se distribuye en 'La Ranita' mostraba su sorpresa ante las largas colas un 27 de diciembre. "Nunca había visto tan pronto colas, como mucho el último día", insiste.

Otro de los agraciados fue el kiosko de Canalejas que también repartió un décimo del primer premio. El despacho que regenta Carmen Barrado también ha notado un repunte en las ventas y de muchos curiosos que entran a preguntar cuando ven a uno de los miembros de la familia vestido con la camiseta del primer premio. "Sobre todo estamos notando mucho cariño de gente que viene y nos da la enhorabuena. Aunque todavía no ha venido el afortunado a darnos las gracias", bromea Lázaro Barrado. Al igual que en el caso de 'La Ranita', el efecto llamada no se está centrando en un número concreto.

En otro de los puntos donde se concentró las mayores muestras de efusividad fue en Cabrillas donde el terminal de 'El Porvenir' dejó dos décimos del Gordo a dos compañeros de trabajo. Desde entonces, las felicitaciones y las llamadas al establecimiento hostelero se multiplicaron.

Benita García, regente del negocio, asegura que se ha notado un incremento de las ventas sobre todo de "gente de fuera" que acude gracias al reclamo del Gordo. "Incluso ya no nos piden ningún número y dejan que la máquina lo haga al azar", subraya la responsable del establecimiento, sorprendida, por el alto número de décimos vendidos a falta de más de una semana para que se celebre el Sorteo de 'El Niño'. "No hay ningún vecino del pueblo que quiera quedarse sin un décimo", asegura. Muchos querrán repetir la fortuna de Jesús Manzano y Javier Matilla, los afortunados de Cabrillas.