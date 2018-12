Guerra a los 'centros gueto': Los colegios, obligados a reservar plazas para niños con desfase educativo

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el decreto que detalla el nuevo proceso que se aplicará para la admisión de alumnos en los centros de enseñanza públicos y concertados en los que se impartan cursos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Programas de Transición a la Vida Adulta durante el próximo curso.



Este sistema persigue favorecer la integración eliminando los "centros gueto" en los que se concentran niños con necesidades educativas especiales, agilizar la adjudicación de plazas para que esté resuelta en junio e introducir la presentación electrónica de solicitudes.



Incide en la no discriminación y, para ello y tal y como ya adelantó LA GACETA, se establece "la distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo". Es decir, se obliga a los centros educativos a reservar plazas para niños con desfase educativo. No podrán exceder de dos por unidad o grupo, con la excepción de si algún estudiante repite. Pero, en cualquier caso, éstas vacantes nunca podrían ser ocupadas por otro tipo de alumnado. Con el mismo objetivo de evitar la segregación escolar, el decreto plantea actuaciones de planificación educativa o la imposibilidad de incrementar el porcentaje de alumnado con desventaja económica, social o cultural en aquellos que ya tienen un alto índice.



La reestructuración del proceso de admisión conlleva que los tres periodos actuales —ordinario, extraordinario y excepcional— se reducen a dos. Si hasta ahora quienes presentaban la solicitud fuera de plazo o duplicada tenían que esperar a julio para conocer el colegio o instituto que les correspondía, el nuevo decreto, que ya permite presentar la documentación de forma electrónica, permite que todas las solicitudes se resuelvan en el mismo proceso, que finaliza en junio. Eso sí, aquellos que no presenten la solicitud correctamente perderán sus posibles derechos de prioridad frente a quienes sí lo hayan hecho debidamente.



Por otra parte, si hasta ahora para resolver los desempates entre los solicitantes de un mismo centro se realizaba un sorteo para dar prioridad en función de los apellidos, el nuevo decreto establece ahora que la preferencia se otorgará según el número de la solicitud.





