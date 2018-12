Estudiarán la creación de un nuevo juzgado de Familia en Salamanca por la sobrecarga del actual

El Gobierno estudiará el próximo año si crea o no otro juzgado en Salamanca especializado en Familia debido a la sobrecarga de trabajo que tiene el actual. Un estudio al que está obligado tras la firma del nuevo acuerdo sobre módulos de entrada de asuntos en los órganos judiciales que acaba de firmar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto especifica que en el caso de que se supere el nuevo volumen de asuntos recomendado en un 30% durante cinco años seguidos, el Ejecutivo deberá tomar en consideración la necesidad de crear nuevos juzgados, una situación que se da con el órgano especializado en Familia de Salamanca. No obstante, el Ministerio de Justicia no estará obligado a crearlo, aunque sí a estudiarlo, ya que dependerá de las disponibilidad económica que exista en ese momento.



El acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia ha actualizado los módulos de trabajo en función del tipo de órgano judicial, ya que los anteriores, elaborados en 2003, habían quedado desfasados. Los nuevos volúmenes de asuntos aconsejados son superiores, pero aún así hay seis juzgados de la capital salmantina que lo superan en más de un 30%. Sin embargo, solo uno lo va a hacer durante cinco años seguidos, el de Primera Instancia número 8, que se dedica de manera exclusiva a los casos de Familia. Para esta jurisdicción, el módulo de entrada recomendado es de 1.323, por lo que con el 30% más para considerarlo excesivo son 1.720. Este año rondará los 2.300-2.400 asuntos si mantiene el ritmo de los tres primeros trimestres, mientras que en 2017, 2016, 2015 y 2014 también superó los 2.000 casos ingresados.



El pacto especifica que cuando se den este tipo de situaciones, el Ministerio debe tomar en consideración la necesidad de crear un nuevo juzgado en esa jurisdicción. Eso sí, también fija que superar el módulo no conllevará de forma automática la obligación de implantar el órgano judicial, ya que la decisión última dependerá de la disponibilidad presupuestaria del Gobierno. Aunque finalmente no se decida crear un nuevo juzgado de Familia, el Ministerio al menos deberá valorar si cuenta con las medidas de refuerzo y apoyo adecuadas.





