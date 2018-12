Referencia en la maquinaria agrícola

Fhasa Agrosalamanca agradeció la confianza de sus clientes con una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones y que sirvió para reforzar el compromiso del concesionario con los profesionales del campo. El gerente, Roberto Gil, manifestó el orgullo que supone reunir a clientes y amigos en estos días festivos y poner el colofón a un año "bueno y satisfactorio, tras un inicio malo por la falta de lluvias". Sobre 2019, Roberto Gil avanzó que Fhasa Agrosalamanca quiere afianzar lo conseguido y avanzar en el servicio y atención al cliente, la comercialización y las nuevas líneas de negocio abiertas.

"Tenemos un servicio y un producto muy competitivo de New Holland con el objetivo de seguir siendo referentes en maquinaría agrícola en Salamanca y el sur de Zamora", afirmó. Una posición avalada por los 26 profesionales que trabajan en las instalaciones de la calle Zeppelin 12, en el polígono El Montalvo I. Además, no solo ofrece recambios de productos New Holland, también repuestos compatibles para otras marcas y una atención personalizada en el taller.



Al acto también acudió Ricardo Angelini, director general de New Holland en España, proveedor de la maquinaría agrícola de Fhasa Agrosalamanca. "No solo vamos a seguir invirtiendo en maquinaría agrícola y tractores, sino que vamos a ampliar la maquinaría ligera, implementos y aperos", destacó, a la vez que confirmó el esfuerzo de New Holland por seguir desarrollando sus productos para ser vanguardia en los tiempos actuales. "Hemos duplicado la inversión en I+D y no solo en procedimientos telemáticos, también en el desarrollo del 'big data', con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los clientes", subrayó. Una apuesta que está acompañada por la reducción de la contaminación y el cuidado del medio ambiente.