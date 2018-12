Frente al frenesí de las compras navideñas en el domingo de apertura, se dibuja entre los cartones la otra cara de la Navidad. Manuel Ángel vive junto a Ramiro entre los escalones de un local vacío de la calle Prior. El tercer protagonista es 'Xia', una pequeña perra de seis meses que convive con ellos y que lleva la palabra 'Amanecer' en su traducción. Ramiro cuida de Manuel Ángel desde que le reventaron la frente contra un cristal.



"Yo no me separo de Manuel Ángel desde que lo encontré con la frente abierta. Está solo con dos perros y la calle es muy dura". Cuando recuerdan a la familia, el llanto vuelve a sus ojos recordando que la Navidad no entiende de villancicos cuando el frío impacta sobre el portal de la calle Prior.





Lea el reportaje completo en la edición impresa de LA GACETA de este lunes en Orbyt y Kiosko y más