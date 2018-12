Pizarrales también alza la voz: no se cubren las bajas en el centro de salud

La Asociación de Vecinos de Pizarrales levanta la mano para recordar que su centro de salud también está sufriendo la escasez de profesionales para sustituir a médicos de baja o vacaciones.

Tras las recientes denuncias —canalizadas a través del Colegio de Médicos— de los centros de salud de Tejares y Sancti Spiritus, los vecinos de Pizarrales quieren sumarse a la lista de protestas. "Venimos solicitando una reunión con la Gerencia desde hace tiempo, pero no nos hacen caso. De hecho, hace dos años que denunciamos que no había aire acondicionado en una parte del centro y eso era un horno. Nos dijeron que los resolverían en cuestión de unos días, pero han pasado dos años y no han hecho absolutamente nada", protestan.

La actual situación -afirman- es de "máximo agobio". "Hay varias profesionales ausentes y no se están sustituyendo, por lo que el centro está abarrotado", explica Jesús Bolao, que habla de un problema que ya se arrastra desde antes del verano, y que en Navidad se está acentuando por el perfil de la población de Pizarrales. "Los médicos tienen cerca de 1.700 tarjetas asignadas, pero además son gente muy mayor. Se hizo el centro de salud de Capuchinos para oxigenar un poco el de Pizarrales, pero ese acumula a la gente más joven. La población del barrio es de edad más avanzada y ahora con la gripe todos los profesionales están colapsados", considera Bolao.

A las bajas por enfermedad hay que sumar los periodos vacacionales de Navidad o los días de asuntos propios que los profesionales tienen que 'quemar' antes de que termine el año. Los compañeros que trabajan tienen que acumular los cupos del que está ausente, por lo que la citación de pacientes se demora durante varios días. "Si intentabas pedir cita para el lunes, las estaban asignando para el jueves, como pronto", critican los vecinos del centro. La Asociación de Vecinos de Pizarrales va recogiendo las protestas de los usuarios con la intención de trasladarlas a la Gerencia de Atención Primaria. "Primero tardan varios días en concederte una cita, y luego entras una hora más tarde de lo que te habían dicho porque siempre van con retraso", recopilan.

