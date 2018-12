El quinto alcalde de la democracia

Este jueves, previsiblemente antes de las doce del mediodía, Salamanca estrenará al quinto alcalde de la democracia, y el que más veterano al llegar al cargo. Tras Jesús Málaga, Fernando Fernández de Trocóniz, Julián Lanzarote y Alfonso Fernández Mañueco, Carlos García Carbayo se convierte en regidor de la ciudad, cargo que venía desempeñando en funciones desde el pasado 12 de diciembre.

Será proclamado por mayoría simple en el pleno de investidura con más candidatos a primer edil de todos los celebrados desde la Transición. A cinco meses de las próximas elecciones municipales, ninguno de los cuatro grupos políticos que conforman la Corporación está dispuesto a apoyar al cabeza de lista de otra formación, así que, además del PP, PSOE, Cs y Ganemos también optarán a hacerse con la Alcaldía a pesar de saber que carecen la más mínima posibilidad de éxito dado los frustrados intentos de formar alianzas.

Salvo imponderables, el resultado de la votación para la elección del nuevo alcalde será: 12 votos para Carlos García Carbayo (PP), 6 para José Luis Mateos (PSOE), 4 para Alejandro González Bueno (Cs) y 4 para Virginia Carrera (Ganemos). Si bien el Grupo Popular contaba hasta este miércoles con solo once miembros tras la marcha de Alfonso Fernández Mañueco, este jueves cuando haya que votar ya tendrá uno más, puesto que minutos antes Emilio Arroita asumirá el acta de concejal que ha dejado vacante el exregidor. Por el contrario, si en las elecciones de 2015 el PSOE logró siete concejales, este jueves solo tendrá seis para apoyar la candidatura de Mateos. El sillón que ha quedado vacío tras la muerte de Pepita Mena no será ocupado previsiblemente hasta la próxima semana. La filóloga Mar Fuentes, que ocupará ese asiento, se encuentra actualmente fuera de España y, por tanto, no podrá tomar posesión este jueves de su cargo.

Carbayo se pone al frente del Consistorio para hacer frente al mandato más corto de la democracia, cinco meses, ya que en mayo los salmantinos están llamados a las urnas para la constitución de una nueva Corporación. Y lo hace como el regidor más veterano a su llegada al cargo. Tiene 55 años, frente a los 34 con los que la asumieron Málaga (PSOE) y Trocóniz (AP), los 44 de Lanzarote (PP) y los 45 de Mañueco (PP). Pese a ser poco tiempo, este breve mandato no va a ser fácil, ya que asume las riendas del Gobierno municipal en periodo preelectoral y con el Ayuntamiento más fragmentado de la democracia. Solo entre 1991 y 1995 cuatro formaciones políticas tuvieron representación, como ahora, en el Ayuntamiento, pero el peso de dos ellos, CDS e IU, era entonces muy escaso ya que cada uno contaba tan solo con un único concejal.

Bernardo Montoya confiesa haber matado a Laura Luelmo tras intentar violarla

Critican los comentarios "machistas" del presidente una asociación estudiantil salmantina

Los obispos españoles no informarán de las reuniones del pasado o del futuro con víctimas de abusos sexuales