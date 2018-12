Dimite el presidente de la asociación estudiantil criticado por sus comentarios tras la aparición del cadáver de Laura

Fernando Rodríguez González ha anunciado que dimite como presidente de la asociación que representa (ELSA) tras las críticas recibidas por el mensaje lanzado en sus redes sociales en la noche de este lunes. El presidente de la European Law Student's Association Salamanca (ELSA) escribió un polémico mensaje por el que fue duramente criticado por la ASER por reflejar "pensamientos repugnamente machistas e insensibles con una causa que se ha llevado a más de 950 mujeres desde 2003".

En este comunicado explica que el mensaje fue publicado "en un timing desafortunado" en el que ponía "ELSA President Salamanca". "En ningún momento fue mi intención herir las sensibilidades de nadie", apunta, ni "molestar, dañar o hacer sufrir a un colectivo". El joven estudiante de la universidad también expone que "solo pretendía hacer que pensar".

Además, se disculpa "por si hubiera podido herir la sensibilidad de alguien o de propios familiares de la fallecida" y aclara que lamente la pérdida de Laura, así como las sufridas a lo largo del año. "Pero del mismo modo CONDENO las otras 180 víctimas de asesinatos y homicidios sufridas en este país este 2018. Creo, igual que cualquier persona educada en los valores de una sociedad civilizada que toda clase de violencia debe ser condenada, como el caso anteriormente mencionad, pero como ese muchos otros a los que lamentablemente no se les da voz", explica.

Una parte de la carta va dedicada a responder a la asociación que le criticó duramente, porque "creo que es el momento de que la gente sepa de qué pasta están hechos algunos de sus miembros y simpatizantes", expone. "En primer lugar me pregunto quién debe dar lecciones a quién, visto lo visto por parte de muchos de sus integrantes que, saltándose una docena de artículos de nuestro Código Penal, han publicado o compartido incultos y agresiones directas contra mi persona e imagen en redes sociales. Han hecho colgar de mi nombre adjetivos que no desearía que le dijeran a nadie. me han deseado cosas que espero que no le pasen nunca a ningún familiar cercano a ellos (...)".

Fernando Rodríguez, termina su comunicado de la siguiente manera: "para evitar así posibles confusiones que puedan causar un perjuicio para la asociación que represento, ELSA Salamanca, por la presente y con efectos inmediatos, yo, Fernando Rodríguez González, dimito oficialmente de mi cargo de presidente".

